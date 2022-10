Elisabetta Pesarese ha conquistato il cuore di Fabio Concato in pochi secondi; sposati dal 1980, lei è stata musa ispiratrice di uno dei grandi successi

È proprio grazie all’amore verso di lei che Fabio Concato ha dato vita a una delle sue canzoni più famose. Elisabetta Pesarese, moglie del noto cantante, è in coppia con il marito da ben 40 anni: che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Elisabetta Pesarese: chi è la moglie di Fabio Concato?

Elisabetta Pesarese è la moglie del noto cantante Fabio Concato; il loro amore viene ufficializzato con le nozze nel 1980 e ancora oggi nulla è cambiato.

A Pesarese Concato ha dedicato uno dei brani più celebri della sua discografia, Domenica Bestiale, divenuto in poco tempo un successo incredibile e vero e proprio evergreen della musica italiana.

Elisabetta Pesarese è stata per il marito un “vero miracolo“; grazie al sentimento provato nei suoi confronti, infatti, Concato è riuscito a scrivere proprio quelle parole che da lì a poco tempo sarebbero diventate per lui sinonimo di fama assoluta.

Quelle parole che parlano di un amore vero, leggero ma così intenso: “[…] Dev’essere quest’aria innaturale, è bello parlare d’amore, tra un fritto e un’insalata, e dirti che fortuna averti incontrata […]“.

Dal grande amore tra Elisabetta Pesarese e Fabio Concato sono nate due figlie, oggi due donne: Carlotta e Giulia. Alla primogenita Carlotta il padre ha dedicato un altro suo grande successo, Fiore di maggio, mentre alla secondogenita Giulia ha dedicato, come si può bene immaginare, il noto brano Giulia, appunto.

Oggi Elisabetta Pesarese è anche nonna: la prima figlia Giulia, infatti, ha regalato a lei e al padre la loro prima nipotina Nina Matilde: una gioia che non si può spiegare.

L’amore sincero tra Elisabetta Pesarese e Fabio Concato

Elisabetta Pesarese ancora oggi, dopo 40 anni, è insieme al marito Fabio Concato. Il loro amore è un amore solido, sincero, basato sull’amore e sul dialogo, due elementi fondamentali quando si tratta di rapporti umani e di coppia. Proprio grazie a questi due elementi, infatti, l’amore che Elisabetta Pesarese prova per Fabio Concato – e viceversa – continua a mantenersi vivo e passionale: “senza una comunicazione fisica e dialettica non può esserci un amore solido” – aveva dichiarato il marito Concato in una vecchia intervista.

Inoltre, sia Pesarese, sia Concato, hanno dichiarato che per riuscire a mantenere saldo il rapporto serva anche l’alternanza di momenti di vicinanza e di lontananza, essenziale per portare giovamento alla relazione. Tale alternanza, dunque, serve a entrambi per riuscire a percepire la mancanza e il conseguente aumento del desiderio di un nuovo abbraccio e dello stare insieme.

Elisabetta Pesarese è stata la luce per Fabio Concato; oltre a illuminargli la vita, a riempirgli il cuore e a regalargli una bellissima famiglia, è stata per lui quel colpo di fulmine immediato che raramente la vita concede.

Non si hanno particolari informazioni sulla vita di Elisabetta Pesarese antecedente al suo incontro con il cantante; ciò che oggi sappiamo è che ha contribuito, in modo del tutto spontaneo e sincero, a uno dei più grandi successi del marito, diventando lei la protagonista assoluta di quelle parole d’amore che chiunque vorrebbe, almeno una volta, sentirsi dedicate.