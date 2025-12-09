Elisabetta Gregoraci: Il Suo Inverno alla Moda a St. Moritz

Con l’approssimarsi dell’inverno, Elisabetta Gregoraci ha deciso di inaugurarlo in grande stile, scegliendo la splendida cornice di St. Moritz. La showgirl italiana ha messo in mostra la sua collezione di maglieria di lusso, abbinando comfort ed eleganza per affrontare il freddo svizzero.

Il fascino della maglieria invernale

Il knitwear dell’autunno-inverno 2025/26 si presenta come una vera e propria celebrazione di stili e tessuti, dove la lana e il cashmere ritornano protagonisti indiscussi.

Le grandi maison della moda hanno creato capi che non solo riscaldano, ma avvolgono il corpo in una sorta di abbraccio caldo e confortante, perfetto per le basse temperature.

Il look di Elisabetta a St. Moritz

Durante il suo soggiorno a St. Moritz, Elisabetta ha sfoggiato un outfit che ha catturato l’attenzione. Indossando un maxi cardigan in lana di Miu Miu, color panna con dettagli rossi e neri, ha dimostrato che la moda invernale può essere anche sensuale.

Sotto il cardigan, una catsuit nera con scollo asimmetrico ha aggiunto un tocco audace al suo look.

Outfit versatili per l’inverno

Gregoraci non si è fermata qui: ha proposto anche un secondo cardigan, questa volta in un vivace rosa acceso, abbinato a jeans skinny e stivali neri al ginocchio. Questo mix di tessuti e colori rappresenta perfettamente la tendenza di quest’inverno: comfort e stile possono coesistere senza compromessi.

Accessori e dettagli di stile

Un altro look notevole è stato quello caratterizzato da un maglioncino bianco con una balaclava coordinata, decorata con la scritta “Haute route”. Completato da guanti spessi e pantaloni marroni, questo outfit ha dimostrato come gli accessori possano giocare un ruolo cruciale nel creare un look coeso e alla moda.

Il glamour dei Fashion Awards 2025

Prima di partire per la Svizzera, Elisabetta ha partecipato ai Fashion Awards 2025 a Londra, dove ha indossato un look sofisticato con una camicia di seta e una lunga gonna nera a vita alta.

Tuttavia, è stato il suo outfit total black a rubare la scena: un top effetto lingerie con spalline sottili, shorts aderenti e collant neri, che ha messo in risalto il suo stile audace e contemporaneo.

Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di avere un occhio attento per le tendenze della moda, interpretando il freddo invernale con originalità e charme. I suoi outfit a St. Moritz sono fonte di ispirazione per tutte le fashioniste che desiderano affrontare l’inverno con eleganza.