Elisabetta Gregoraci è stata ospite insieme a suo figlio Nathan Falco a Verissimo. Il 12enne si è rifiutato di rispondere ad alcune domande di Silvia Toffanin.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco a Verissimo

Silvia Toffanin ha messo in imbarazzo il figlio di Elisabetta Gregoraci con alcune domande sulla sua vita privata e lui ha quindi rifiutato di rispondere.

“Ce l’hai la fidanzatina?”, ha chiesto la conduttrice, mentre Nathan Falco con fare irremovibile ha risposto: “Mi dissocio”.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata

All’interno del salotto tv la conduttrice ovviamente ha fatto alcune domande intime anche all’ex moglie di Briatore, chiedendo se per caso il suo ritorno di fiamma con l’ex marito fosse vera o se nel suo cuore ci fosse qualcun altro di speciale. “No, mi stufo anche di ripetere le cose a pappagallo – la risposta la showgirl in merito al presunto ritorno di fiamma, e ancora -.

Dicono ritorno di fiamma perché passiamo molto tempo insieme. Vacanze, feste ed eventi li trascorriamo assieme perché nostro figlio è la nostra priorità. Non è facile trovare un equilibrio, abbiamo lavorato per trovarlo”.

Un nuovo fidanzato

Elisabetta Gregoraci ha specificato che, un domani, se dovesse incontrare la persona giusta, non le dispiacerebbe formare una nuova famiglia: “Tornerò qui con un lui forse. Non lo sto cercando, ma se arrivasse…”, ha ammesso la showgirl, che oggi mantiene un buon rapporto con l’ex marito Briatore per il bene del figlio Nathan Falco, molto legato a entrambi.

La showgirl e Briatore abitano a pochi metri di distanza a Monte Carlo.