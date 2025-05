Un episodio curioso svelato da Elisabetta

Elisabetta Gregoraci ha recentemente condiviso un aneddoto sorprendente riguardante il suo ex marito, Flavio Briatore. Durante un’intervista al Corriere della Sera, la showgirl ha rivelato di aver utilizzato il dito di Briatore per sbloccare il suo smartphone mentre lui dormiva. Questo gesto, che potrebbe sembrare divertente, mette in luce le dinamiche di una relazione segnata da gelosie e diffidenze. La Gregoraci ha affermato: “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi”. Un racconto che ha catturato l’attenzione del web e ha sollevato interrogativi sulla loro relazione.

Un legame che va oltre l’amore

Nonostante la separazione avvenuta nel 2017, Elisabetta e Flavio continuano a mantenere un legame forte, soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco. La Gregoraci ha paragonato la loro situazione a quella di Al Bano e Romina, affermando che la gente ama vederli insieme. Tuttavia, ha anche chiarito di non avere intenzione di tornare indietro: “Se non fossi stata innamorata di Flavio, non ci sarei rimasta 13 anni”. Questo dimostra che, sebbene ci sia affetto e rispetto reciproco, non c’è spazio per una riconciliazione romantica.

Gelosie e nuove relazioni

La vita sentimentale di Elisabetta ha preso una nuova direzione con l’arrivo di Tomas Talin, un imprenditore più giovane di 16 anni. Tuttavia, questa nuova relazione non è stata ben vista da Briatore, che secondo alcune indiscrezioni, avrebbe bloccato la ex moglie sul telefono. Questo episodio evidenzia come le gelosie possano persistere anche dopo la fine di una relazione, specialmente quando ci sono di mezzo i riflettori e un figlio in comune. La situazione dimostra che i sentimenti, anche se non più romantici, possono rimanere intensi e complicati.

Il ruolo di madre di Elisabetta

Oggi, Elisabetta Gregoraci si definisce una madre severa e molto presente nella vita di Nathan. Ha dichiarato di voler educare il figlio con senso del dovere e consapevolezza, affermando: “Tra i due sono quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà”. Questa filosofia educativa riflette il suo impegno nel crescere Nathan in un ambiente sano e responsabile, anche se questo significa non essere sempre la madre più popolare. Nonostante le sfide, Elisabetta continua a perseguire la sua carriera e la sua libertà, dimostrando di essere una donna determinata e consapevole di ciò che desidera dalla vita.