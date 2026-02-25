Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia e chiude il capitolo con Alvise Rigo

Elisabetta Canalis torna sotto i riflettori, ma non per un nuovo progetto professionale: le sue recenti parole e apparizioni pubbliche lasciano intendere un cambiamento di priorità. Negli ultimi giorni la showgirl ha ribadito più volte l’importanza della famiglia e l’intenzione di valutare un ritorno stabile in Italia per crescere la figlia in un contesto più radicato. Questi segnali, diffusi attraverso interviste e post social, hanno alimentato le voci su una possibile fine della frequentazione con il rugbista e personal trainer Alvise Rigo, creando un quadro pubblico in cui la vita privata sembra aver preso il sopravvento sulle scelte professionali.

Cosa è emerso Le ricostruzioni dei media si sono basate essenzialmente su una sequenza di contenuti pubblici: fotografie, storie e dichiarazioni che mostrano Canalis insieme a Rigo, senza però alcuna comunicazione ufficiale che definisca il loro rapporto. Tra gli elementi più citati c’è una foto pubblicata durante il compleanno di Rigo che ritrae la coppia in giro per Milano su un motorino, immagine che ha contribuito all’idea di una complicità informale e ha scatenato numerosi commenti.

Il filo delle dichiarazioni La svolta è arrivata con un’intervista rilasciata il 25 febbraio, in cui Canalis ha messo al centro la famiglia come criterio guida per le decisioni abitative e lavorative. Ha parlato di “stabilità” e “radicamento”, parole che non hanno suonato come un semplice proposito ma come la traccia di un progetto più ampio: scegliere la scuola giusta per la figlia, contare su una rete familiare di supporto e orientare le opportunità professionali verso incarichi meno mobili.

Dalle sue dichiarazioni traspare la volontà di conciliare carriera e vita privata, più che un abbandono netto della carriera stessa.

Interpretazioni e limiti delle prove Gran parte delle deduzioni giornalistiche si è costruita su fonti pubbliche e scambi informali: post, story, ospitate televisive e qualche scatto rubato. Da parte degli interessati non sono arrivate conferme ufficiali né comunicati che chiariscano lo stato esatto della relazione. Per questo molte delle conclusioni restano ipotesi plausibili, non certezze documentate.

Anche alcuni messaggi social più criptici, interpretati come frecciatine o segnali di delusione, hanno contribuito a gonfiare le speculazioni, senza però fornire riscontri concreti.

Impatto sull’immagine e sulle scelte professionali Se la decisione di privilegiare la famiglia si concretizzerà, avrà ricadute pratiche: riorganizzazione degli impegni, selezione più oculata di trasferte e progetti, e un’agenda professionale modellata attorno alle esigenze familiari. Nei fatti, Canalis è ancora presente in passerella e agli eventi – tra cui la Milano Fashion Week – ma gli ultimi movimenti comunicativi sembrano puntare a un equilibrio diverso, che valorizzi la continuità per la figlia senza rinunciare del tutto alla scena pubblica.

Qual è il prossimo passo La vicenda resta aperta. Le eventuali conferme arriveranno solo da dichiarazioni ufficiali o da scelte concrete — un trasferimento vero, annunci di progetti con tempistiche coerenti o comunicazioni degli agenti che definiscano gli impegni. Nel frattempo la platea mediatica continuerà a osservare ogni post e ogni apparizione, in attesa di segnali più netti. Le immagini e i post che l’hanno ritratta accanto ad Alvise Rigo hanno dato adito a speculazioni su una rottura, ma al momento mancano conferme ufficiali. Per capire se si tratta di una vera svolta personale o di un aggiustamento temporaneo dell’agenda, bisognerà aspettare sviluppi concreti.