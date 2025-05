Un assaggio dell’estate 2025

Con l’arrivo della bella stagione, le celebrities iniziano a mostrare i loro look estivi, e tra queste spicca Elisabetta Canalis. La showgirl sarda ha recentemente condiviso sui suoi profili social alcuni scatti in bikini color crema, anticipando le tendenze beachwear per l’estate 2025. Le sue immagini, scattate tra Milano e Los Angeles, non solo mettono in risalto la sua forma fisica impeccabile, ma offrono anche uno spunto per le mode che domineranno le spiagge nei prossimi mesi.

Il bikini minimalista di Elisabetta

Il bikini indossato da Elisabetta è un perfetto esempio di come il minimalismo possa essere elegante e funzionale. Con un reggiseno a triangolo e dettagli raffinati come inserti ad anello e laccetti sottili, il costume riflette le tendenze attuali che puntano a valorizzare le forme senza eccessi. Questo stile, che ricorda il revival degli anni Duemila, è ideale per chi desidera un look sofisticato e al contempo comodo. La scelta di un bikini così semplice ma curato nei dettagli dimostra l’attenzione della showgirl per la moda e il suo impegno nel mantenere uno stile di vita sano.

Le polemiche sullo spot pubblicitario

Nonostante il successo delle sue immagini estive, Elisabetta Canalis si trova al centro di una controversia legata a uno spot pubblicitario per l’acqua San Benedetto. Recentemente, un giudice ha respinto il ricorso dell’azienda contro il sito Il Fatto Alimentare, che aveva criticato la campagna pubblicitaria in cui la showgirl affermava che bere acqua potesse sostituire un pasto. Questa affermazione ha sollevato preoccupazioni riguardo ai messaggi che possono influenzare il pubblico, specialmente in un periodo in cui la salute e il benessere sono temi di grande attualità. La decisione del tribunale ha confermato il diritto di critica, lasciando l’azienda a farsi carico delle spese legali.

Un modello di disciplina e salute

Elisabetta Canalis non è solo un volto noto della televisione italiana, ma anche un esempio di disciplina e dedizione. La sua forma fisica è il risultato di anni di allenamento e di una dieta equilibrata, elementi che non ha mai nascosto ai suoi follower. La showgirl ha sempre condiviso il suo percorso di fitness, ispirando molte donne a prendersi cura di sé stesse. La sua presenza sui social media non è solo un modo per mostrare il suo corpo, ma anche per promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando le sue fan a seguire il suo esempio.