Una laurea in Scienze della comunicazione e una specializzazione in Psicologia, Elisa D’Ospina è la modella curvy italiana più famosa al mondo: ecco chi è, cosa fa e qualche curiosità sul cuo conto.

Chi è Elisa D’Ospina

Elisa D’Ospina è una modella curvy, presentatrice, opinionista e personaggio televisivo.

Nata a Vicenza nel 1983, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda nel 2007. Taglia 46/48, ha fatto del suo corpo un orgoglio e un marchio di fabbrica. È laureata in Scienze della Comunicazione e ha una specializzazione in Psicologia.

Nel corso degli anni si è costruita una carriera sia nel mondo delle sfilate che in televisione. È infatti opinionista fissa in molte trasmissioni, nelle quali il suo impegno è sempre stato uno: sensibilizzare contro il bodyshaming.

La sua principale forza è quelle di unire l’universo modaiolo delle passerelle alle battaglie pro normalizzazione del corpo, di qualunque taglia esso sia.

Su Instagram ha un grande seguito, il suo profilo vanta infatti quasi 340 mila followers, i quali, quotidianamente possono ammirare la modella in scatti sexy, ma anche conoscerla attraverso importanti riflessioni.

Sono infatti all’ordine del giorno le sue lotte contro l’hating e il bullismo, anche social.

Dal 2011 la D’Ospina è sposata con Andrea Alessandrini Gentili, capo di un’azienda che si occupa di web marketing e social media manager solutions.

Chi è Elisa D’Ospina: modella curvy

Attualmente, Elisa D’Ospina è una delle modelle curvy italiane più richieste nel settore del conformato. La sua bellezza mediterranea caratterizzata da forme morbide, occhi marroni e capelli castani, l’ha consacrata nell’Olimpo delle top model curvy di tutto il mondo. Con la sua taglia 46/48 è il simbolo di una fisicità prosperosa: con un’altezza di 1,80 mt e un peso di circa 70 kg, le sue misure sono 100-80-110.

Il suo impegno contro il bodyshaming è evidente in televisione, ma anche sui social, tanto che nel 2009 è stata nominata dal Ministero della Salute testimonial per La tre giorni della salute. Proprio grazie al suo impegno contro le discriminazioni sulla fisicità, è oggi consulente fashion e social media per moltissimi brand.

Ma non solo, la modella ha anche un marchio di beachwear, che comprende una collezione che va dalla taglia 0 alla 60. I modelli di costumi esaltano infatti la fisicità e la sensualità femminile, senza discriminazione delle taglie più morbide.

Chi è Elisa D’Ospina: Detto Fatto

La grande popolarità, per Elisa D’Ospina, arriva con la sua partecipazione fissa al programma di Rai 2 Detto Fatto. Anni fa, l’ex presentatrice Caterina Balivo si era battuta molto per avere la D’Ospina. Nella trasmissione, la modella curvy si occupa di una rubrica in cui combatte il bodyshaming e promuove una visione della fisicità basata sulla self-confidence.

Nonostante il cambio di timone dal 2018, con le redini del programma passate nelle mani di Bianca Guaccero, la sua rubrica è stata confermata.

Grazie alla popolarità acquisita con Detto Fatto e alle tematiche da lei affrontate, nel 2016 entra a far parte della giuria di Miss Italia 2016, anno in cui, al secondo posto di classifica proprio una miss curvy: Paola Torrente.

