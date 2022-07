Elettra Lamborghini, in occasione di Battiti Live, ha cambiato look ancora una volta. Accompagnata dal collega Rocco Hunt, si è presentata sul palco con una tutina blu elettrico e delle codine da teenager.

Elettra Lamborghini cambia look per Battiti Live

In occasione della puntata di Battiti Live registrata a Gallipoli, Elettra Lamborghini ha cambiato look ancora una volta.

La cantante si è esibita insieme al collega Rocco Hunt con il loro tormentone estivo, ovvero Caramello. Che outfit ha scelto per sconvolgere i fan? L’artista ha optato per una tutina blu elettrico e per delle codine da perfetta teenager.

Elettra Lamborghini: la passione per le tutine

Dopo essersi mostrata con i capelli lunghissimi e con un tailleur trasparente, Elettra ha scelto di presentarsi sul palco di Battiti Live con un look molto più sbarazzino.

La Lamborghini ha sfoggiato una tutina in stile seconda pelle di colore blu elettrico. La jumpsuit è tempestata di cristalli in tinta e ha una scollatura a barca. Le maniche sono lunghe, anch’esse aderentissime. A interrompere un po’ il total blu è la catena in vita, rigorosamente gold. Per completare il look, Elettra ha scelto di indossare un paio di stivali azzurri.

Codine per Elettra a Battiti Live

Per spezzare il look da fata turchina, la Lamborghini ha puntata su un’acconciatura da perfetta teenager.

Stiamo parlando delle codine basse, che hanno preso il posto delle extension lunghissime che ha mostrato recentemente sui social.