Eleonora Vallone è la figlia del famoso attore Raf Vallone e la magnifica attrice Elena Varzi che ha seguito le orma dei genitori buttandosi nel mondo dello spettacolo e del cinema. Pittrice, stilista, attrice è diventata direttrice artistica dell’Aqua Film Festival.

Cosa sappiamo sulla donna?

Eleonora Vallone: chi è?

Eleonora Vallone è nata il 1 febbraio 1953 a Roma da Raf Vallone e Elena Varzi. Ha un fratello di nome Saverio Vallone che è un attore e una sorella Arabella che è una cantante. Si dedica a diverse tipologie di attività. Inizialmente si occupa di pittura definendosi cubo-futurista e successivamente di cinema, teatro e televisione. Diventa autrice di molti testi musicali, di intrattenimento e amplia la carriera inserendosi nel mondo del giornalismo collaborando per diverse testate di quotidiani e settimanali.

Nel 1984 ha avuto un brutto incidente in cui il suo compagno Publio Scheggi ha perso la vita e lei è ha rischiato di perdere un braccio. Decisa a riprendersi, inizia a frequentare la piscina grazie alla quale è riuscita ad riacquisire la piena mobilità. Appassionata di sport in acqua, apre la prima scuola per istruttori di acqua-gym. Brevetta anche i metodi di GymNuoto e GymSwim. Crea il marchio EV che promuove la dieta salutistica in neoprene.

Nel 1981 è stata conduttrice del Festival di Sanremo insieme a Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi. Per merito di tutte le iniziative e la passione verso l’acqua diventa direttrice artistica dell’ AquaFilmFestival. Ha avuto un figlio con Massimo Gualdi di nome Luca Gualdi che fa il medico.

Eleonora Vallone e l’Aqua Film Festival

Attraverso questo festival, Eleonora vallone vuole celebrare l’acqua come elemento di vita, di energia, di amore che bisogna rispettare. Si tratta di una vera e propria gare suddivisa in due categorie: i film corti e i cortini ovvero quelli girati anche con il telefono. Ci sono incontri con personaggi noti della cultura, della scienza, del territorio e del turismo. C’è un premio per chi riesce a realizzare la miglior pellicola che servirà per risparmiare l’energia dell’acqua nel mondo e riuscire a sfruttare al meglio le risorse naturali. Lo scopo di questo festival è quello di accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell’importanza dell’Oro blu che scarseggia in molte parti del pianeta. Vengono coinvolte anche scuole e università a cui è dedicato il premio Aqua & students.