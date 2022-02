“Lea – Un nuovo giorno” è la serie tv in onda dall’8 gennaio 2022. Tra gli attori del cast insieme a Giorgio Pasotti ed Anna Valle c’è anche Eleonora Giovanardi. Conosciamola meglio in attesa di vederla nella serie.

Chi è Eleonora Giovanardi

Eleonora Giovanardi nasce a Reggio Emilia l’8 novembre del 1982, sotto il segno dello Scorpione. Fin da bambina dimostra una spiccata propensione per le arti. La giovane Eleonora infatti dipinge e studia violino al conservatorio.

Finito il liceo consegue anche una laurea in Lettere e successivamente decide di approfondire la passione per la recitazione entrando anche a far parte della scuola di arte drammatica dove si diploma nel 2008.

Il debutto a teatro

Eleonora Giovanardi fa il suo primo debutto a teatro, precisamente al Piccolo teatro di Milano, dove si esibisce in Donna Rosita a Nubile di Liuis Pasqual.

Un’interpretazione che le farà conquistare il premio Golden Graal nel 2011, come miglior attrice drammatica.

L’attrice è davvero inarrestabile, complice anche la giovane età e la voglia di fare. Nello stesso anno infatti la Giovanardi fonda anche la propria compagnia teatrale: la TAP (teatro d’arte popolare).

L’arrivo in televisione e al cinema

A notarla e a portarla in televisione è Maurizio Crozza, che la vuole al suo fianco nel suo programma “Crozza nel paese delle meraviglie”, contratto che si interrompe poco prima del 2016, quando le viene proposto di recitare nel film “Quo Vado?” di Checco Zalone.

Successivamente la vediamo anche in “Natale a Londra”, con Lilo&Greg, Nino Frassica e Paolo Ruffini. Tra le sue partecipazioni ricordiamo anche “I soliti idioti”, “Non uccidere” e “La vita promessa”. Barcamenandosi tra tutti questi titoli Eleonora Giovanardi ha dato la dimostrazione essere un’attrice davvero preparata ed eclettica e di sapersi destreggiare non solo nei ruoli drammatici, ma anche in quelli più comici.