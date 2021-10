I live di X Factor 2021 andranno in onda su Sky a partire dal 28 ottobre. Alla trasmissione partecipano, come sempre, i quattro giurati con le loro squadre di cantanti e di gruppi che dovranno entrare in competizione.

Della squadra di Hell Raton fa parte anche Edoardo Spinsante: scopriamo chi è e tutto quello che è possibile sapere su di lui.

Chi è Edoardo Spinsante

Edoardo Spinsante è nato a Ancora nel 2001. Si dedica alla musica praticamente da sempre e, come molti ragazzi, ai tempi del liceo ha iniziato a far parte di una band con alcuni suoi amici. Nel 2020 la band ha pubblicato il brano dal titolo: “Joinstick“, una canzone che il gruppo ha registrato nello studio organizzato in casa dello stesso Edoardo e a cui è stato dato il nome, molto ironico, di “Divano Studios“.

La prima canzone di Edoardo, invece, ha come titolo: “Luci spente” ed è uscita a settembre 2021.

Sul profilo Instagram Edoardo ha pubblicato solo qualche foto che lo ritrae durante il suo quotidiano e, ad esempio, nel suo mitico “Divano Studios” oppure mentre sta cantando durante un live o anche, ancora più semplicemente, mentre sta mangiando!

Edoardo è conosciuto in ambito musicale anche con lo pseudonimo Plugsaints che utilizza nel suo lavoro di producer e con cui si era presentato a X Factor.

Dopo avere superato con successo le varie fasi del programma per accedere ai live, Edoardo ha comunicato di avere cambiato pseudonimo e di avere deciso di farsi chiamare Baltimora.

Edoardo Spinsante e la cover di Tenco

Il percorso di Edoardo a X Factor ha messo in evidenza le sue caratteristiche vocali. In modo particolare, i giudici sono tutti stati colpiti dalla sua voce particolare che è stata notata immediatamente durante le audizioni e mentre il cantante anconetano interpretava il brano dal titolo: “Colore“.

La cover che gli ha permesso, però, di superare anche la fase degli Home Visit è quella del brano di Luigi Tenco dal titolo: “La ballata della moda“, la sua interpretazione gli ha permesso di superare anche questo traguardo, lasciando davvero colpiti tutti i giudici e, quindi, è entrato a far parte della squadra di Hell Raton.