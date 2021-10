Il Collegio 6 inizia martedì 26 ottobre con il suo nuovo cast di studentesse e studenti, che sono stati selezionati per questa nuova edizione. Al docu-reality di Rai 2, come sempre, partecipano ragazzi di età che varia dai 14 anni fino ai 17 anni.

Edoardo Lo Faso è uno studente de Il Collegio 6: scopriamo tutto quello che lo riguarda, chi è, quali sono i suoi interessi e la sua personalità.

Chi è Edoardo Lo Faso

Edoardo ha 16 anni ed è nato e vive a Catania. Ama molto lo studio e a questo unisce anche una grande curiosità.

Capelli mossi e voluminosi che porta con un taglio corto e occhi scuri, il suo look è casual, ma cura molto i dettagli e gli piace indossare anelli.

Ha un viso simpatico e comunicativo: è un ragazzo allegro, dinamico e anche molto altruista. A scuola, infatti, non si fa problemi a aiutare i suoi amici e, in genere, è sempre molto presente e predisposto a dare una mano agli altri, che vengono sempre prima di lui.

Sul suo profilo Instagram Edoardo Lo Faso è seguito da oltre 5 mila fan, ma non sembra essere un tipo molto social o, comunque, non ama molto mettersi in mostra.

Ha pubblicato, infatti, pochissime sue foto e nelle “Stories” appare sempre insieme con i suoi amici.

La sua grande curiosità e bravura sicuramente lo aiutano a livello scolastico, ma va detto che gli sono state molto utili anche per realizzare un suo piccolo, grande sogno e cioè quello di cantare l’inno russo, di cui è stato sempre un grande appassionato.

Edoardo Lo Faso lo ha, infatti, traslitterato per poterne imparare parole e pronuncia e adesso lo canta con grande soddisfazione!

Edoardo Lo Faso nel collegio

Come si troverà Edoardo Lo Faso nel collegio? Secondo sua mamma, grazie al suo carattere equilibrato, non avrà troppe difficoltà a ambientarsi e, probabilmente, anche a seguire le varie regole che saranno imposte.

Nello stesso tempo, naturalmente, troverà il modo di divertirsi insieme con gli altri studenti della classe.

Il fatto di essere un ragazzo di cuore, come viene definito dai suoi amici, potrà portarlo ad aiutare chi si dovesse trovare in difficoltà e il fatto di essere molto curioso potrà avvantaggiarlo nell’ambientarsi nell’anno 1977: cosa accadrà di preciso, però, lo scopriremo guardando il Collegio 6, a partire da martedì 26 ottobre su Rai 2.

