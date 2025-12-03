Eastpak: modelli e prodotti

Quando si pensa agli zaini vi è solo un marchio che viene subito in mente. Si tratta del brand Eastpak, leader nel settore che propone una serie di prodotti che ancora oggi dettano la moda e la tendenza. Qui una carrellata di accessori come zaini, appunto, ma anche borse e trolley che sicuramente piacciono sempre più come dimostra il grande successo.

Eastpak

Il marchio Eastpak, proprio per la storia che ha alle spalle, è considerato un pezzo importante del look dello streetwear.

Noto poi per essere un brand molto solido e resistente ma anche leggendario dal momento che è sul mercato da 30 anni. Un marchio che, nel tempo, si è fatto conoscere non solo per gli zaini ma anche per altri elementi.

I prodotti del marchio sono accessori che è possibile usare in ogni momento della propria vita. I marsupi, gli zaini classici, le borse da viaggio, ma anche i trolley sono solo un esempio di tutto quello che rappresenta ed è questo brand, a prescindere dalla scuola.

Sono prodotti utili per piacere ma anche per dovere come gli zaini per la scuola.

Gli zaini Eastpak sono sicuramente i prodotti maggiormente riconosciuti del marchio dal momento che sono di diverse capienze e capacità. Sono elementi da usare sia per la scuola ma anche per lo sport. Non mancano poi le borse sia eleganti ma anche a tracolla o anche borse che possono essere capienti come fossero uno zaino.

Il marsupio è ad oggi un accessorio molto popolare da portare a tracolla, in vita o sul petto. Impossibile poi non citare i borsoni e trolley da viaggio per chi passa tempo fuori casa e vuole qualcosa indicato.

Eastpak: storia

Il brand Eastpak è molto noto non solo grazie agli zaini diventati ormai iconici e compagni di viaggio ma anche per tutta una serie di altri prodotti. Un marchio che nasce intorno agli anni Cinquanta facendosi poi conoscere in tutto il mondo.

Un marchio che nasce a Boston che, all’inizio, voleva produrre borse, sacche e zaini a uso dell’esercito americano.

Sono prodotti resistenti grazie ai materiali solidi che hanno permesso di realizzare prodotti indicati anche per superare le intemperie. Intorno agli anni 60 qualcosa cambia in quanto ci si rende conto che gli zaini militari sono usati sempre più dagli studenti universitari per riporre i libri. A cominciare dagli anni 1976-1977 gli zaini del marchio vengono proposti al pubblico civile che li apprezza notevolmente.

Da questo momento comincia la grande popolarità e successo del marchio Eastpak con il lancio del Padded Pak’r che diventa poi il simbolo degli zaini. Uno zaino che cattura l’attenzione del pubblico giovanile in quanto molto comodo, con vari scomparti e spallacci imbottiti. Intorno agli anni 80 vi è un’esplosione di questo marchio in quanto i prodotti si presentano in vari colori e forme ma anche tessuti innovativi fino al grande successo degli anni 2000 con zaini e non solo in tessuti ecosostenibili.

Eastpak online

Per trovare i prodotti di questo marchio l’e-commerce di Amazon è particolarmente consigliato considerando le promozioni al riguardo. Cliccando la foto si leggono le caratteristiche del modello. Qui presentiamo tre prodotti del marchio Eastpak scelti tra varie offerte dagli utenti con la descrizione di ogni modello.

1)Eastpak padded pak’r zaino

Uno zaino molto capiente dalla capacità di 24 litri in tanti colori e realizzato in poliammide. Ha vari scomparti tra cui tasca frontale e cerniera. Lo schienale è imbottito con gli spallacci che sono regolabili. Un modello indicato per ogni occasione.

2)Eastpak JR Borsa a tracolla

Una borsa da portare a tracolla con la cerniera in modo da conservare ogni cosa senza rischi. In misto nylon e poliestere permette di tenere tutto in ordine grazie allo scomparto con la cerniera. Facilmente trasportabile per la tracolla imbottita e rimovibile.

3)Eastpak Tranverz ZXX valigia

Una valigia che si trasforma anche in zaino molto capiente con cerniera. Le dimensioni sono compatte per cui non occupa neanche tanto spazio. Un trolley da viaggio con maniglia telescopica e ruote lisce e leggere. Adatto per piccoli viaggi.

Il marchio Eastpak, oltre agli zaini presenta anche vari marsupi di tendenza.