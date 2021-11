Dal 10 novembre 2021 è disponibile in streaming su Netflix “Due Donne – Passing”, il film tratto dal libro scritto nel 1929 da Nella Larsen. Ecco quali sono le tematiche trattate, la trama del film, il cast e qualche curiosità sulla scrittrice da cui ha avuto origine questo racconto.

Quello che iniziamo a dirvi è che vale la pena non perderne la visione!

“Due Donne – Passing”: la trama

“Due Donne – Passing”, è ambientato nella New York di fine anni Venti, nel periodo così detto del “Rinascimento”, artistico e culturale, della comunità afroamericana del quartiere di Harlem e racconta la storia di due donne, amiche d’infanzia, Irene Redfield e Clare Kendry che si incontrano dopo tanto tempo. Le scelte prese da Irene e Clare, le hanno portate a vivere due vite diametralmente opposte.

La prima è sposata con un uomo nero, medico benestante, è madre di due figli e vive ad Harlem. Anche la seconda è madre ed è sposata, ma a differenza dell’amica vive la sua vita nascondendosi dietro la pratica del “passant blanc” e si fa passare per bianca, come lo è il marito, un razzista che ignora le origini della moglie.

La trama del film si concentra proprio sulla particolarità delle due protagoniste che pur appartenendo alla comunità afroamericana, potrebbero facilmente essere confuse per bianche per via dei tratti poco marcati.

Se una però sceglie di vivere la propria identità serenamente alla luce del sole, l’altra decide di nasconderla proprio sfruttando questo lato del suo aspetto.

Le tematiche affrontate

La tematica centrale affrontata da “Due Donne – Passing” è sicuramente il razzismo, legata inevitabilmente alla tematica della repressione a cui erano costrette le persone afroamericane.

Argomenti certamente complessi, che portano ad interrogarsi su quanto sia giusto nascondere le radici a cui apparteniamo, fino ad arrivare a mentire anche alle persone che amiamo, pur di non essere emarginati.

Netflix, il cast di “Due Donne – Passing”

Le due protagoniste sono interpretate da Emma Thompson (Irene) e Ruth Nigga (Claire). La prima l’abbiamo vista al cinema nel ruolo di Valchiria nei film targati Marvel Cinematic Universe, Thor: Ragnarock, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder.

La seconda invece l’abbiamo vista nel ruolo di protagonista del film Loving (2017), che le ha fatto ottenere una candidatura ai Golden Globe, al Premo BAFTA e anche agli Oscar.

La scrittrice del libro da cui è tratto “Due Donne – Passing”

Come dicevamo, il film è l’adattamento del romanzo dal titolo “Passing” scritto nel 1929 da Nella Larsen. La scrittrice è nata e vissuta negli Stati Uniti, precisamente tra Chicago e New York, da madre danese e padre originario delle Indie Occidentali. La Larsen è conosciuta proprio come una delle esponenti del cosiddetto Harlem Renaissance.

Sia il libro che il film girano entrambi attorno al termine “passing”, ovvero la capacità di una persona di essere considerata membro di un gruppo o di una categoria di identità, diversa dalla propria. Storicamente si riferiva agli americani di razza mista o che venivano percepiti come appartenenti a un gruppo razziale diverso da quello a cui appartenevano, per proteggersi dallo stigma razzista.