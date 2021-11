Qual è il giusto dress code da Casinò?

Senza dubbio una delle questioni che più affliggono chi non è solito frequentare i Casinò è: come bisogna vestirsi per trascorrere una serata all’interno di uno di essi?

Dress code da Casinò

Non esiste una risposta giusta per questa domanda, specie visto che i tempi cambiano e che alcuni casinò hanno adattato i propri standard al codice d’abbigliamento odierno. Vero è anche che alcuni dei più importanti casinò storici (come quello di Lugano o quello di Montecarlo) impongono ancora oggi che al loro interno che gli uomini indossino il completo elegante e le donne rigorosamente abito da sera. In particolare è bene ricordare che non si può venir meno a simili regole durante un evento importante all’interno del casinò e che vale comunque la norma generale di non usare abiti casual o da spiaggia all’interno di essi. Sarà dunque bene che gli uomini abbiano sempre con sé una giacca elegante, camicia e cravatta con cui accedere al casinò, mentre le signore è indispensabile che portino in valigia un abito da sera o da cocktail. Oggigiorno i casinò non hanno tutti lo stesso codice d’abbigliamento e pertanto basterà sincerarsi di quale sia il dress code richiesto prima di recarvisi. Un’alternativa valida ai casinò fisici, e in cui fortunatamente non è richiesto di indossare alcun tipo di abito particolare, sono i casinò online, che permettono di usufruire dei servizi offerti da qualsiasi altro casinò utilizzando unicamente il proprio smartphone (o il pc).

Dress code casinò Online

I problemi di look non si pongono ovviamente quando si tratta di usufruire di un Casinò Online, dove è possibile accedere da ovunque si voglia e in qualunque momento si voglia (e, naturalmente, indossando ciò che si vuole visto che si può giocare rimanendo comodamente a casa).

La scelta tra i nuovi casinò online è molto vasta ed è importante aderire a quelli provvisti di licenze AAMS o ADM (che rispettano i requisiti imposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che quindi sono i più sicuri). In rete l’offerta di gioco prevista dai Casinò online è estremamente ampia e variegata (si va dalle slot machine ai più comuni giochi di carte) ed è possibile usufruire di numerosi bonus e offerte promozionali. Oltre ad avere il pregio di essere dei casinò veri e propri, i casinò online hanno il vantaggio di poter essere “frequentati” senza il bisogno di badare a dress code. Altro incommensurabile vantaggio dei casinò online è che ad essi si può accedere da ovunque si voglia e a qualunque ora si voglia, anche comodamente dal proprio salotto di casa. In rete esistono numerosi casinò online che offrono una gran quantità di servizi, e senza dubbio è facile orientarsi tra quelli che sono i più quotati casinò AAMS attraverso le recensioni degli utenti e i feedback rilevati dai principali motori di ricerca.

Potendo giocare direttamente da casa propria sono inoltre abbattute le spese di viaggio e di pernottamento, senza contare i costi accessori previsti qualora si voglia raggiungere uno dei casinò più famosi (e magari all’estero).