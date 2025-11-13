Dove Acquistare Rifò: Scopri i Nostri Negozi in Italia e nel Mondo

Scopri i punti vendita Rifò e immergiti nella nostra moda sostenibile e responsabile.

La sostenibilità rappresenta un pilastro fondamentale della missione aziendale. I negozi di Prato e Milano sono i luoghi emblematici di questo impegno. La sede di Prato si trova in via Filicaia 26/C ed è aperta dal lunedì al venerdì. Qui, il personale è disponibile per accogliere i visitatori e presentare le collezioni ecosostenibili. Ogni visita offre l’opportunità di approfondire la conoscenza dei capi e di scoprire come l’azienda contribuisce a un futuro migliore per il pianeta.

Visita il nostro showroom a Prato

Il showroom di Prato è un ambiente distintivo in cui è possibile esplorare la filosofia della moda circolare. Questa sede permette non solo di visionare i prodotti, ma anche di partecipare a eventi speciali. Ad esempio, portando un maglione o un paio di jeans usati, è possibile ricevere uno sconto del 20% da utilizzare in negozio o sul sito. In questo modo, l’azienda promuove il riciclo e la sostenibilità.

Orari e informazioni utili

Lo showroom è aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì. La visita consente di scoprire le novità della collezione, in cui ogni capo esprime una storia di responsabilità e impegno.

Rifò a Milano: un altro punto di riferimento

In piazza Wagner 11, a Milano, è disponibile una selezione curata dei prodotti. Gli orari di apertura sono da domenica a venerdì dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:30, mentre il sabato le porte rimangono aperte fino alle 19:30.

Ogni visita rappresenta un’opportunità per scoprire capi di abbigliamento sostenibile, che uniscono estetica e rispetto per l’ambiente.

Incentivi e sconti per i visitatori

Analogamente a quanto avviene a Prato, a Milano è possibile partecipare all’iniziativa di raccolta di indumenti usati. Portando un capo in disuso, si potrà ricevere uno sconto del 20% sul prossimo acquisto, contribuendo così a una moda più responsabile e consapevole.

Dove trovare i nostri prodotti nel mondo

I capi Rifò sono disponibili in oltre 400 negozi selezionati in Italia e in Europa. Ogni rivenditore con cui si collabora condivide la visione di qualità, sostenibilità e responsabilità. Questa rete consente di trovare i prodotti in altre città, facilitando l’accesso alla moda eco-friendly.

La mappa interattiva per la moda sostenibile

La mappa interattiva disponibile sul sito consente di localizzare il rivenditore più vicino. La moda sostenibile è sempre più accessibile, e con pochi clic è possibile scoprire dove acquistare i capi disponibili.

Collaborare per un futuro sostenibile

Le attività commerciali interessate a unirsi alla nostra iniziativa per promuovere pratiche sostenibili sono invitate a contattarci. Le aziende possono diventare partner significativi nel progetto di moda etica e responsabile. Insieme, si può lavorare per un’industria della moda più giusta e sostenibile.

Per conoscere il nostro impegno e come contribuire alla moda circolare, è possibile visitare i nostri negozi o entrare in contatto per collaborazioni. Ogni decisione presa rappresenta un passo verso un futuro più sostenibile, e desideriamo condividere questo percorso con le aziende interessate.