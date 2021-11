Paura a Firenze, dove una donna di 22 anni incinta all’ultimo mese è caduta dalla finestra della sua abitazione. Trasportata in ospedale, i medici l’hanno fatta partorire d’urgenza e attualmente è in prognosi riservata in condizioni ritenute critiche.

Donna incinta cade dalla finestra

I fatti sono avvenuti domenica 31 ottobre 2021 in un’abitazione del capologo fiorentino in via della Chiesa. Secondo le prime ricostruzioni la giovane sarebbe precipitata a causa di un incidente domestico avvenuto per motivi accidentali. Finita in strada, è stata soccorsa dai passanti e dal vicino che hanno subito allertato il 118.

Giunti sul posto, gli operatori sanitari hanno giudicato gravi le sue condizioni e l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale di Careggi dove i medici l’hanno sottoposta ad un parto d’urgenza.

Gli stessi hanno constatato la gravità del quadro clinico tanto della madre quanto del bambino, dato che entrambi avrebbero riportato lesioni nella caduta.

Donna incinta cade dalla finestra: è in prognosi riservata

Attualmente sia la donna che il figlio sono in prognosi riservata ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Intanto le forze dell’ordine, anch’esse intervenute sul luogo dell’incidente, continuano ad indagare sull’accaduto per fare luce sulle modalità della caduta che dalle prime evidenze sembra essere riconducibile ad un episodio accidentale.