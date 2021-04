Donna incendia l’auto dell’ex compagno per gelosia

A Mantova, all’alba di domenica 25 aprile, una donna di 55 anni ha bruciato per gelosia l’auto dell’ex compagno: le fiamme, tuttavia, si sono diffuse anche ad altre sei auto che erano parcheggiate vicino e sono andate distrutte.

Donna incendia auto dell’ex

La donna si è presentata al comando dei Carabinieri di Mantova e ha confessato di aver bruciato l’auto dell’ex. Il motivo? “Volevo vendicarmi, mi doveva dei soldi”.

Le fiamme si sono diffuse in pochi minuti e hanno dato fuoco ad altre sei auto, di cui sono rimaste solo le carcasse fumante. All’esercito ha motivato il gesto di lei con la sua gelosia e aggiungendo che la macchina dell’ex compagno era intestata a lei, ma che ha preferito “sacrificarla”, piuttosto che lasciarlo disponibile per l’ex fidanzato.

La donna si è poi scusata per le altre macchine bruciate e a quanto pare non pensava che le fiamme potessero diffondersi nelle auto vicine. La 55enne è stata denunciata per incendio e dovrà risarcire i danni causati.