Terribile incidente d’auto per Donatella Milani. La cantante, tramite il suo profilo Instagram, si è mostrata sul letto dell’ospedale dove è ricoverata e ha sottolineato di essere viva per miracolo.

Donatella Milani ha avuto un bruttissimo incidente automobolistico.

A raccontarlo è stata lei stessa, tramite il suo profilo Instagram. La cantante ha condiviso una foto che la ritrae in ospedale, con il collare e una flebo attaccata al braccio. Stando alle sue parole, ha perso il controllo della macchina a causa di un cane che ha attraversato improvvisamente la strada. L’impatto è stato fortissimo, tanto che Donatella si definisce “miracolata“.

Il racconto di Donatella Milani

A didascalia della foto che la ritrae in ospedale, Donatella ha scritto:

“Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortata. Ho avuto un incidente con l’auto, mi ha attraversato un cane. Dovrò restare cosi almeno un mese, ma per fortuna sono qui a raccontare!”.

La Milani non ha aggiunto altri dettagli, ma dal suo aspetto si coglie che l’incidente deve essere stato davvero brutto. La convalescenza, per sua stessa ammissione, sarà molto lunga.

Donatella Milani resta in ospedale

L’ex concorrente di Ora o mai più dovrà restare in ospedale ancora a lungo. Non sappiamo con esattezza che danni fisici abbia riportato, ma se è stato necessario il ricovero, non deve essere stato un banale incidente.

Donatella ha deciso di condividere la sua sventura con la speranza che i fan possano tenerle un po’ di compagnia.