Domenica In, Mara Venier senza green pass: “Non volevano farmi condurre”

Mara Venier ha raccontato di non essere riuscita ad entrare negli studi di Domenica In perché senza green pass: gli addetti ai controlli si sono rivelati inflessibili e per la conduttrice, che ha il certificato solo in formato cartaceo e non ha il QR code salvato sul cellulare, non c’è stata altra soluzione se non tornare a casa a prenderlo.

Mara Venier senza green pass

Dopo un videomessaggio di Milly Carlucci mandato in onda nella prima parte del programma, la Venier ha spiegato di essere vaccinata contro il Covid e, “dato che non sono molto tecnologica“, di possedere il green pass solo in formato cartaceo. “Non ce l’ho in digitale sullo smartphone e questa mattina lo avevo dimenticato a casa, così non mi hanno fatto entrare in studio e non potevo condurre Domenica In“, ha affermato.

Di fronte all’inflessibilità dei verificatori, non ha potuto far altro che tornare a casa e prendere il certificato cartaceo. Immediata la reazione di Alessandra Mussolini, ospite negli studi: “Dopo ti aiuto e te lo faccio scaricare in formato digitale“.

Mara Venier senza green pass: “Sono arrivata all’ultimo momento”

Lo spunto per il racconto è stato fornito dalle parole di Memo Remigi che è dovuto rimanere in isolamento dopo essere venuto a contatto con un caso positivo ma anche al lungo discorso tenuto da Milly Carlucci la sera precedente sui protocolli di sicurezza Rai.

“Avevano ragione quelli che non mi hanno fatta entrare, poi sono corsa a casa e per questo sono arrivata qui all’ultimo momento“, ha aggiunto.