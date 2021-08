Sono molte le novità in arrivo per Disney Plus: tanti film e serie TV originali arricchiscono la piattaforma. Includendo anche Pixar, Marvel, National Geographic e Star sono molte le uscite in programma. Con un catalogo sempre più ricco c’è solo l’imbarazzo della scelta per cosa vedere su Disney Plus a settembre 2021.

Disney Plus: cosa vedere a settembre 2021

Durante l’estate la piattaforma non ha voluto lasciare i telespettatori a bocca asciutta: solo nel mese di agosto 2021 sono arrivate What If…?, l’undicesima stagione di The Walking Dead e il film Crudelia per tutti gli abbonati. Anche settembre si preannuncia essere ricco e intenso, con in programma tante novità.

Film in arrivo

Per i fan di Billie Eilish, è in arrivo il film concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica disponibile dal 3 settembre sulla piattaforma streaming.

Direttamente dal suo nuovo album, “Happier Than Ever”, l’originale Disney+ presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine presente all’interno del disco, per la prima e unica volta, dal palco del leggendario Hollywood Bowl. Lo speciale includerà anche alcuni elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi scenari più iconici.

Il corto Vent’anni, online dal 10 settembre, è invece una storia sulle insicurezze dell’essere adulti e su come ognuno di noi stia solo fingendo fin quando non trova il modo di farcela.

Gia, la protagonista, si trova in questa condizione la notte del suo 21° compleanno.

Un altro cortometraggio, Nona, sarà disponibile dal 17 settembre. Il piano di una nonna di trascorrere una giornata speciale da sola guardando il suo programma televisivo preferito, “E.W.W. Smashdown Wrestling”, viene sconvolto da una visita inaspettata di sua nipote.

Altri film: Miraculous: Shangai – La leggenda di Ladydragon (10 settembre).

Serie TV

Per i più piccoli, dal 1 settembre, Una vita da Dug è una serie di cortometraggi che racconta le divertenti disavventure di Dug, l’adorabile cane del film Disney e Pixar Up. Ogni corto presenta eventi quotidiani che accadono nel giardino di Dug, tutto attraverso gli occhi dell’amato cane parlante.

Dottoressa Doogie, dramedy di formazione ispirato alla serie medical di successo Doogie Howser, segue Lahela “Doogie” Kamealoha, una ragazza prodigio di 16 anni che si destreggia tra una carriera medica appena avviata e una vita da adolescente, Con il supporto della sua premurosa e divertente famiglia e degli amici, Lahela è determinata a trarre il massimo dai suoi anni da adolescente e a formarsi trovando la sua strada. Disponibile dall’8 settembre.

Disney Plus ci riporta anche nel mondo di Guerre Stellari dal 22 settembre, con la nuova serie Star Wars: Visions. Una grande novità per gli appassionati, che infatti ammireranno una serie di corti dall’iconografia e lo stile anime giapponese, che a suo tempo ispirò il creatore di Star Wars.

Un tuffo nel passato per rivivere gli anni ’90 in tutta la loro gloria. La prima stagione di The 90s: The Last Great Decade arriva su Disney Plus il 22 settembre. Gli spettatori potranno ascoltare in prima persona le testimonianze di celebrità, accademici, politici e testimoni oculari che hanno contribuito all’eredità di questi anni.

Altre serie tv: Fancy Nancy (1 settembre), Apocalypse: la guerra dei mondi (8 settembre), Noi principesse sempre (17 settembre).

Uscite Star

Il catalogo di Star si arricchisce con molte nuove proposte, originali e non. Il 1° settembre arriva Un solo nome: Feyenoord, serie documentario che racconta delle varie difficoltà della squadra di calcio della città di Rotterdam.

American Horror Stories, online dall’8 settembre, è lo spin-off della premiata serie American Horror Story. Questa serie originale antologica, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio.

In arrivo il 22 settembre la serie drama basata sull’acclamata serie omonima di fumetti DC Comics Y: L’ultimo uomo. La storia si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, eccetto un solo uomo e la sua scimmia.

Fra le altre novità che andranno ad arricchire l’offerta Star troviamo American Horror Story e Single Parents (1 settembre), The resident (8 settembre), Bless the Harts, The Orville e Stumptown (15 settembre). Poi ancora Black-ish (22 settembre), The Great north, Sons of Anarchy e Grand Hotel (29 settembre). Tutto questo insieme a tutte le stagioni di Cuori senza età (8 settembre) e The A-Team (3 settembre) e alla saga completa di Predator (10 settembre).