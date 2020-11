Le sigarette sono un vizio e una abitudine difficile da sconfiggere, ma è necessario per stare bene e proteggere, non solo se stessi, ma anche gli altri. Per smettere di fumare ed evitare la dipendenza da sigaretta, ecco quali metodi adottare e come fare.

Dipendenza da sigarette

I rischi legati al fumo sono tantissimi e diversi soggetti subiscono pesanti danni: dai problemi respiratori sino a quelli cardiovascolari, per non parlare dell’alito in pessimo stato. Per evitare la dipendenza da sigaretta e riuscire a vivere una vita sana e salutare, sono diversi i rimedi e metodi da usare per ovviare e cercare di smettere. Bisogna assolutamente evitare il fai da te e cercare di farsi seguire da un esperto che possa darvi le giuste indicazioni per il vostro percorso.

Per chi è abituato a fumare tantissime sigarette al giorno, non è facile disintossicarsi dalla sigaretta. In base al parere dei professionisti del settore, ci sono ben tre tipi di dipendenza da sigaretta che è bene valutare attentamente per smettere e rinunciare per sempre al fumo:

Fisica: il soggetto ha bisogno di nicotina

il soggetto ha bisogno di nicotina Comportamentale: dovuto alle abitudini di ognuno, quale il rito della sigaretta dopo aver preso il caffè oppure mentre si guarda la televisione, ecc.

dovuto alle abitudini di ognuno, quale il rito della sigaretta dopo aver preso il caffè oppure mentre si guarda la televisione, ecc. Psicologica: la sigaretta è la spinta per alleviare l’ansia, ma anche per socializzare e fare gruppo.

La dipendenza da sigaretta può essere molto difficile da gestire, per cui si ha bisogno di aiuto che può giungere sia da esperti del settore, ma anche da centri che possono venire in supporto in tutti coloro che decidono di smettere di fumare. Si tratta di un percorso graduale, difficile, ma soddisfacente. Sono diversi anche le soluzioni, come gomme da masticare oppure No Smoke, il rimedio migliore per combattere la lotta al tabagismo e al fumo in maniera definitiva.

Dipendenza da sigarette: cause

Sbagliato considerare il fumo e la dipendenza da sigaretta un vizio, in quanto si tratta di una vera e propria malattia che ha conseguenze devastanti e terribili sulla psiche e soprattutto sul fisico con una serie di problemi che coinvolgono vari apparati. Una dipendenza che scaturisce in seguito a diverse cause, tra cui i condizionamenti sociali.

La nicotina che è presente nel tabacco scatena, soltanto all’inizio, delle sensazioni che possono essere piacevoli modificando l’umore. La sua assunzione porta a una dipendenza da sigaretta per cui risulta molto difficile smettere, anche se molti dei fumatori sono a conoscenza dei rischi e dei pericoli che corrono per la loro salute.

Il fumo contiene al suo interno una serie di sostanze che causano patologie molto serie e gravi, quali il cancro ai polmoni, ma anche altre problematiche legate alla salute. La dipendenza da sigaretta porta ad aumentare la secrezione dei neurotrasmettitori che hanno un processo molto importante nell’umore e il comportamento.

Tra i neurotrasmettitori, uno dei più importanti è la dopamina che dona una sensazione di piacere, per cui scaturisce la dipendenza da sigaretta e molti soggetti fanno fatica a smettere, diventano irascibili, di pessimo umore qualora non riuscissero a soddisfare il bisogno di fumare e della nicotina stessa.



