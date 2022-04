Diletta Leotta approderà in Mediaset? Secondo indiscrezioni la conduttrice sarebbe stata scelta per condurre un nuovo show tv.

Diletta Leotta in Mediaset

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, sarebbero in corso delle trattative tra Diletta Leotta e Mediaset per l’ipotetico ingresso della conduttrice nell’emittente tv.

Mediaset avrebbe intenzione di affidarle la conduzione di un nuovo show su Italia Uno dedicato all’intrattenimento, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e la conduttrice di DAZN ha preferito non rompere il silenzio.

Diletta Leotta: la vita privata

Tutto sembra procedere liscio come l’olio per Diletta Leotta, che oggi risulta essere serenamente single dopo la fine della liaison con Giulio Cavalli. Precedentemente la conduttrice è stata a lungo legata all’attore Can Yaman, ma la loro storia si è conclusa in un nulla di fatto (a quello che sembrava essere un passo dall’altare).

Precedentemente la conduttrice è stata legata a Matteo Mammì e al pugile Daniele Scardina, ma anche queste liaison si sono presto concluse in un nulla di fatto.

Prossimamente la Leotta riuscirà a trovare la persona adatta a lei? In tanti tra i suoi fan sperano di saperne presto di più sulla questione ma al momento la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo.