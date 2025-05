Un inizio d’estate da sogno

La bella stagione è finalmente arrivata e Diletta Leotta, conduttrice amata dal pubblico, non perde tempo per godersi i primi raggi di sole. La Sicilia, terra natale della presentatrice, diventa il palcoscenico perfetto per una fuga in famiglia. Con il suo profilo social, Diletta ha deliziato i fan condividendo momenti di pura gioia al mare, tra bagni e risate con la piccola Aria, che compirà due anni il prossimo agosto. La scelta di tornare alle origini non è solo un modo per ricaricare le batterie, ma anche un’opportunità per creare ricordi indimenticabili con la sua bambina.

Il fascino del mare siciliano

Il mare calmo e il caldo invitante hanno spinto Diletta a trascorrere le sue mattinate in barca, dove ha potuto godere di un primo tuffo della stagione. Indossando un bikini rosa che esalta le sue forme, la conduttrice ha catturato l’attenzione dei suoi follower, che non hanno esitato a riempire i suoi post di ‘like’ e