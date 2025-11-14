Dietro le Quinte del Fashion Show 2025: Estrangement all’Istituto Marangoni di Milano

Esplora il Fashion Show Estrangement del 2025 e scopri le innovazioni all'avanguardia delle collezioni dei talenti emergenti. Scopri come queste creazioni rivoluzionarie stanno ridefinendo il panorama della moda contemporanea.

Il fashion show intitolato Estrangement ha rappresentato un momento di grande creatività e innovazione, organizzato dall’Istituto Marangoni di Milano. Questa manifestazione ha messo in risalto le opere di dieci promettenti designer che hanno partecipato al corso di Fashion Design. L’evento si è svolto in una location suggestiva, i Frigoriferi Milanesi, un luogo noto per la sua atmosfera unica e per l’arte contemporanea che lo circonda.

Un’esperienza immersiva

L’impatto visivo e sonoro della sfilata è stato enfatizzato da un’esperienza immersiva che ha catturato l’attenzione del pubblico. Attraverso un special tracking system, le modelle hanno interagito con elementi visivi progettati per riflettere il tema della sfilata, che esplorava il profondo legame tra l’umanità e il mondo virtuale. Questo approccio ha reso lo show non solo una presentazione di moda, ma un vero e proprio viaggio nell’innovazione tecnologica e artistica.

La colonna sonora

Un altro elemento cruciale dell’evento è stata la colonna sonora, creata dalla talentuosa sound designer Chiara Luzzana. Durante la sfilata, Chiara ha eseguito una performance live, arricchendo ulteriormente l’esperienza sensoriale dei presenti. La musica ha svolto un ruolo fondamentale, accompagnando le creazioni dei designer e creando un’atmosfera coinvolgente e memorabile.

Il lavoro dietro le quinte

Ogni sfilata di moda è il risultato di un lavoro intenso e meticoloso che si svolge dietro le quinte.

La scelta della location è un passo cruciale, poiché deve rispecchiare il tema e l’estetica delle collezioni presentate. In questo caso, i Frigoriferi Milanesi sono stati selezionati per la loro capacità di fondere arte e moda, creando un ambiente stimolante per i designer e il pubblico.

Processo di casting e styling

Il processo di casting è un’altra fase fondamentale che richiede attenzione ai dettagli. Le modelle devono incarnare non solo le creazioni dei designer, ma anche l’essenza del messaggio che si desidera trasmettere.

Successivamente, l’hair and makeup completano il look, assicurando che ogni aspetto visivo sia perfettamente allineato con la visione artistica della collezione.

Incontro con i talenti

Partecipare a un evento come Estrangement offre l’opportunità di scoprire e supportare i giovani talenti della School of Fashion. Ogni designer ha presentato una collezione unica, frutto di un intenso lavoro e di una profonda ricerca personale. Queste creazioni non sono solo vestiti, ma raccontano storie e riflettono le esperienze e le visioni dei loro creatori.

Il fashion show ha quindi rappresentato non solo un’opportunità di visibilità per i designer emergenti, ma anche un palcoscenico per discutere delle nuove tendenze e delle sfide del settore della moda. La connessione tra moda e tecnologia è un tema sempre più rilevante, e eventi come questo dimostrano come il futuro della moda possa essere plasmato dall’innovazione.