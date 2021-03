Dieta prima di Pasqua: come prepararsi alle feste

Tra pochissimi giorni si celebra la Pasqua, una festa in cui le uova di cioccolato sono il simbolo. In occasione di questa festività, si consumano pranzi abbondanti per cui il fisico tende a risentirne. Per arrivare in forma, la dieta prima di Pasqua è l’ideale in modo da ristabilire la forma fisica. Vediamo come fare.

Dieta prima di Pasqua

Pasqua significa uova di cioccolato, cibo in quantità e cosce di agnello. Dal momento che, a breve si festeggia, molti ci tengono ad assaggiare qualcosa, ma senza esagerare. Per questo motivo, la dieta prima di Pasqua può essere l’occasione per prepararsi alle feste in modo oculato e attento evitando di abbuffarsi. Un regime detox può aiutare in quanto permette di gustare alcuni piatti e specialità evitando di aumentare il girovita.

Per arrivare preparati bisogna seguire una dieta che sia bilanciata. Un regime a base di frutta e verdura, alimenti detox, è perfetto per dimagrire ed eliminare le scorie e tossine accumulate fino a ora. Si consiglia anche una corretta idratazione a base di acqua e centrifugati, oltre che tisane depuranti in modo d’aumentare la diuresi.

Bisogna consumare i pasti in modo lento masticando attentamente ogni boccone. Prima del pasto vero e proprio, si può cominciare con una insalata mista a base di verdure e ortaggi a scelta. No ad alcolici e zuccheri, soprattutto confezionati e industriali. Al posto del sale è bene condire con succo di limone, erbe aromatiche o spezie come curry, curcuma, ecc.

Per la colazione uno yogurt o un kiwi o del tè senza zucchero. A pranzo una pasta integrale con delle verdure oppure del pesce quale trota, salmone alla griglia oppure al cartoccio. Per cena delle uova. Per gli spuntini di metà mattina e merenda, un centrifugato a base di verdure o un toast al prosciutto crudo.

Dieta prima di Pasqua: consigli

Nei giorni precedenti meglio evitare di consumare le uova di cioccolato o la classica colomba pasquale, considerando che si avrà modo di mangiarli a Pasqua e Pasquetta.

Meglio evitare anche i dolci, in generale, in modo da tenere sotto controllo le calorie che si assumono. Si consiglia di consumare i carboidrati, soprattutto se integrali, durante il pranzo, in quanto stimolano il processo metabolico permettendo di avere tempo per assimilare e digerire.

La cena deve essere molto leggera e va consumata alcune ore prima di andare a dormire. In questo modo si evitano anche i grassi. La verdura va consumata come primo piatto in quanto ricca di fibre che aiutano a saziarsi. Si consiglia, nella dieta prima di Pasqua, di consumare tantissime proteine magre quali carne bianca o pesce.

Fare attenzione anche al tipo di cottura prediligendola al forno o al vapore. Non saltare mai i pasti, ma imparare a ridurre e limitare le porzioni. Quando si mangia è consigliabile non guardare la televisione e spegnere i cellulari, altrimenti si corre il rischio di mangiare molto di più senza rendersene conto. Utile anche fare attività fisica: una passeggiata o corsa possono aiutare a dimagrire.



