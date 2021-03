Per dimagrire e stare in forma, è importante seguire un regime alimentare che sia adatto al fisico e allo stile di vita di ognuno. La dieta del gruppo sanguigno si basa secondo il suo inventore su una alimentazione specifica e adeguata. Vediamo come seguirla, il funzionamento e l’integratore da abbinare.

Dieta gruppi sanguigni

Un tipo di dieta che si basa sul principio in cui ogni gruppo sanguigno deve seguire una alimentazione specifica e adeguata ai suoi fabbisogni. In base all’appartenenza al gruppo 0, A, B, AB, il sistema immunitario tende ad agire in un modo positivo a certi alimenti che si consumano, mentre ha maggiori difficoltà a tollerarne altri. In base a questo regime alimentare, bisogna tenere conto del proprio gruppo sanguigno in modo da seguire una alimentazione adeguata. Come per molte diete, questo regime alimentare ha trovato sia molti consensi che critiche dovute al suo funzionamento

Un regime noto anche come emodieta in base al quale ogni soggetto deve scegliere gli alimenti da consumare in base al proprio gruppo sanguigno. Una dieta che è stata elaborata da James d’Adamo che ha cominciato a studiarla intorno agli anni ’50, mentre verso gli anni ’90, il figlio Peter, in un libro, ne ha raccontato i principi che ognuno dovrebbe seguire a seconda del gruppo sanguigno di appartenenza.

Un regime alimentare che in Italia è stato portato avanti e condotto da Piero Mozzi e che mostra il legame che esiste tra il cibo e il sistema immunitario. Le abitudini alimentari di ognuno, lo stile di vita e l’alimentazione tendono a influire tantissimo su questo sistema immunitario aiutando a perdere peso e dimagrire in modo sano.

Nel libro uscito nel 1996 dal titolo “L’alimentazione su misura”, Peter d’Adamo introduce, non solo i principi alla base di questa dieta, ma anche alcune ricette da seguire in base al proprio gruppo sanguigno abbinandolo a un programma di attività fisica specifico.

Dieta gruppi sanguigni: il funzionamento

Una dieta che si basa sulla classificazione del sangue nelle quattro categorie: 0, A, B e AB a seconda della presenza o assenza di antigeni A e B. Secondo d’Adamo, è importante consumare gli alimenti di ciascun gruppo sanguigno per ottenere risultati importanti ai fini del dimagrimento.

Il gruppo 0 si caratterizza per un sistema immunitario particolarmente attivo e un apparato digerente alquanto robusto e permette di tollerare lo stato di chetosi soltanto fino a un certo punto. Dal momento che metabolizza gli alimenti di origine animale, si consiglia una dieta a base di legumi, proteine animali e verdure insieme a una attività fisica particolarmente intensa. No a bevande zuccherate e bisogna limitare i latticini.

Il gruppo sanguigno di tipo A si basa su una alimentazione soprattutto vegetariana, quindi via libera a tantissima frutta e verdura. La frutta da consumare può essere sia fresca che secca. No alle proteine animali, ma sì al tofu e al latte vegetale. Bisogna evitare carni industriali, cibi precotti e alimenti altamente lavorati.

Il gruppo B tende ad avere un sistema immunitario particolarmente resistente a varie patologie, per cui necessita di una dieta particolarmente variegata. Gli appartenenti a questo gruppo consumano carne e pesce, latte e latticini, ma devono evitare alimenti a base di glutine e la frutta secca. Il gruppo AB è molto raro e ha delle caratteristiche di entrambi. Per quanto riguarda l’alimentazione, bisogna optare per un mix tra pesce e legumi limitando i latticini e le porzioni.



Dieta gruppi sanguigni: critiche

Nonostante questo tipo di dieta possa dare dei benefici e vantaggi, ci sono anche alcuni esperti che non la consigliano in quanto affermano che conoscere il proprio gruppo sanguigno è inutile ai fini di qualunque dieta.

Questi esperti pensano che non ci siano effettivi benefici e vantaggi di un regime del genere.

