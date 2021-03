Il periodo della menopausa è molto difficile d’affrontare e getta le donne in uno stato di sconforto portando anche a un aumento dei chili. Per dimagrire in questa fase e tornare in forma, la dieta Galveston è il regime adatto. Vediamo come funziona e l’integratore da abbinare.

Dieta Galveston e menopausa

La menopausa è un periodo difficile per ogni donna dovuto al calo degli estrogeni che porta anche a un accumulo di grasso, soprattutto nella zona dell’addome. La dieta Galveston è proprio progettata per le donne che vivono questa fase molto delicata della loro vita a causa di una serie di cambiamenti che avvengono nel corpo condizionando anche l’umore. Un regime alimentare progettato da Marie Claver Hayver, una esperta in questo settore.

Una dieta che si basa soprattutto sulle proteine magre e i carboidrati dal basso indice glicemico in modo da tenere sotto controllo la glicemia. Per la dieta Galveston, si consiglia il consumo di tantissime fibre e cibi integrali, oltre a grassi sani. Tutti questi alimenti e prodotti sono utili in quanto abbassano i livelli dell’insulina e dello zucchero permettendo al corpo di disintossicarsi in modo naturale.

Un regime alimentare in cui si prediligono proteine magre, pochi carboidrati e grassi buoni, quali salmone selvaggio e carni come pollo, tacchino e manzo e uova da allevamento da terra. Si consiglia anche il consumo di yogurt magro in quanto ricco di probiotici e calcio che fanno bene, oltre alla quinoa, ricca di proteine. Sono consentiti il consumo di frutti rossi, oltre che di verdure a foglia verde e crocifere, la famiglia a cui appartengono broccoli e cavolfiori.

Per quanto riguarda i grassi buoni, si prediligono noci, semi di avocado e olio extra vergine d’oliva. Come qualsiasi altra dieta, anche in questa bisogna eliminare gli zuccheri aggiunti, i cibi processati e i condimenti optando per spezie come la piperina e la curcuma. Una dieta adatta soprattutto a chi predilige una alimentazione sana e naturale.

Dieta Galveston: benefici

Seguire un regime alimentare del genere, non permette soltanto di dimagrire e perdere peso in eccesso, ma anche di riuscire a ridurre i sintomi legati alla menopausa, una fase che vivono le donne intorno agli anni 50. La dieta Galveston ha il compito di ridurre i sintomi della menopausa che sono fonte di metabolismo lento, vampate di calore e infiammazione.

Nel momento in cui si invecchia, il metabolismo tende a rallentare con difficoltà a perdere peso, soprattutto se si è in sovrappeso. Un regime di questo tipo è antinfiammatorio e si basa su determinati alimenti che aiutano le donne a gestire e controllare il proprio peso.

Un regime che si basa sul sistema del digiuno intermittente. Assumere e consumare gli alimenti soltanto in una determinata fascia oraria migliora la sensibilità all’insulina tenendo sotto controllo l’infiammazione e, quindi, ottenendo dei benefici ottimi, non solo dal punto di vista dietetico, ma anche della salute, in generale.

Chi segue la dieta Galveston si rende conto di riuscire a bruciare i grassi molto più rapidamente e ad accelerare la perdita di peso. In base a degli studi che sono ancora in corso, sembra che questo regime alimentare permetta di ridurre lo stress e gli stati d’ansia. Dal momento che la menopausa condiziona anche l’umore con continui sbalzi, questa dieta ha notevoli benefici anche in tal senso. Seguire una dieta colorata, quindi ricca di antiossidanti, proteine magre e grassi buoni, ha notevoli effetti positivi sull’umore che ne viene influenzato.

Qui è possibile trovare un esempio di menù della dieta Galveston da seguire:

Colazione: yogurt greco con qualche mandorla oppure del latte di mandorla o cocco

yogurt greco con qualche mandorla oppure del latte di mandorla o cocco Spuntino: mandorle

mandorle Pranzo: si può scegliere tra due uova piccole e una fettina di pollo o del carpaccio

si può scegliere tra due uova piccole e una fettina di pollo o del carpaccio Merenda: frullato o vasetto di yogurt

frullato o vasetto di yogurt Cena: tazza di brodo o tisane

