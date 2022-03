La primavera è alle porte, così come la natura si risveglia e gli animali tornano ad uno stile di vita più attivo, anche noi sentiamo l’esigenza di rinnovarci e di rimetterci in moto, complici il sole e il ritorno delle belle giornate che ci invogliano a passare più tempo all’aperto a fare lunghe passeggiate. Qui di seguito vedremo quali cibi introdurre nella nostra dieta nel mese di marzo per perdere peso, senza troppe rinunce, e qualche piccolo trucco su come dimagrire al cambio di stagione.

Dieta di marzo

Marzo è il periodo dell’anno in cui si sente la metamorfosi nell’aria, ci apprestiamo a passare dall’inverno alla primavera e per molti di noi questa fase di passaggio è il promemoria che ci ricorda che è arrivato il momento di liberarci dalle tossine e dai chili di troppo accumulati negli ultimi mesi. La primavera sembra venire incontro alla nostra esigenza offrendoci una grande varietà di frutta, verdura e ortaggi, ipocalorici e gustosi, che ci aiutano a seguire una dieta più leggera e salutare, che aiuta a perdere peso senza troppe rinunce.

Ecco un piccolo elenco di cibi primaverili che non devono mancare dalle nostre tavole: asparagi, barbabietole, carciofi, cavolfiori, carote, cipollotti, cicorie, crescione, fave e piselli freschi, fagioli, fagiolini, finocchi, lattuga, porri, ravanelli e spinaci. E la frutta? Possiamo scegliere tra mele pere e kiwi, fragole, ciliegie, nespole, albicocche, melone, pesche, prugne, arance, mandarini e limoni.

Dieta di marzo: cosa mangiare

Dopo aver visto un piccolo elenco di cibi da introdurre nella nostra dieta nel mese di marzo, in questo paragrafo vediamo quali sono i quattro cibi primaverili che non possono mancare nelle nostre ricette e cosa mangiare per perdere peso senza rinunciare al gusto:

Asparagi

Gli asparagi segnano l’arrivo della primavera; sono una ricca fonte di minerali essenziali come calcio, rame, acido folico, ferro e vitamine come A, C, E, K e B6. Inoltre, sono un’ottima fonte di fibre e proteine ​​che sono note per indurre sazietà, frenando ulteriormente l’appetito e le voglie. Esperti di salute e nutrizionisti consigliano di mangiare gli asparagi, soprattutto in questo periodo dell’anno, poiché facilitano la digestione e migliorano l’immunità, fondamentale durante il cambio di stagione.

Cipollotti

Questo lontano cugino della cipolla contiene allicina, che ci fa sentire sazi più a lungo, aiutandoci a raggiungere il livello di sazietà prima, il che significa che si mangia di meno rimanendo sazi più a lungo. Inoltre, come gli asparagi, sono anch’essi fonte di fibre, ricchi di vitamine e minerali essenziali. Grazie al loro sapore dolce e delicato, i cipollotti sono ottimi da gustare crudi, aggiunti nell’insalata, oppure cotti, come ingrediente di una sfiziosa frittata primaverile.

Fragole

Disponibili dalla tarda primavera all’inizio dell’estate, le fragole contengono vitamina C e antociani, entrambi noti per stimolare il processo di combustione dei grassi nel nostro corpo. Contengono, inoltre, i nitrati che possono rivelarsi utili per aumentare il flusso sanguigno e l’ossigeno nel nostro corpo, mantenendo il sistema attivo e libero dallo stress ossidativo, accelerando ulteriormente la perdita di peso.

Lattuga a foglia rossa

Ricca di fibre e proteine, la lattuga a foglia rossa può essere introdotta facilmente in ogni pasto. Questa verdura povera di calorie è nota per aumentare la digestione.

Dieta di marzo: integratore

La dieta di marzo, grazie ai cibi primaverili, i condimenti leggeri, l’uso di spezie per ridurre il consumo di sale, affiancata ad un buon integratore naturale, come Piperina e Curcuma Plus, può migliorare il metabolismo e aiutarci a perdere peso in modo naturale.

