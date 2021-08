Le vacanze stanno per finire e, oltre a una bella abbronzatura, spesso ci rimane addosso anche qualche chilo in più. Tutto perfettamente nella norma: in ferie, senza stress, il minimo è togliersi qualche sfizio dopo un anno di lavoro. Niente paura, perché basterà una sana dieta del rientro dalle vacanze per tornare in forma, senza ricorrere a drastici rimedi.

Dieta del rientro dalle vacanze: niente eccessi

Grigliate, aperitivi, alcool, pranzi e cene abbondanti, dolci e gelati mettono la linea a dura prova, ecco perché al rientro sentiamo la necessità di depurarci. Per eliminare quei chili di troppo accumulati non serve fare grandi rinunce: basta tornare in carreggiata e riprendere lo stile di vita precedente alle ferie. Alcuni gesti semplici come una dieta sana ed equilibrata e un po’ di movimento sono sufficienti per rimettersi in forma.

Dieta del rientro dalle vacanze: cosa mangiare

Il primo presupposto è non digiunare, perché è controproducente al dimagrimento. Perdere peso gradualmente è sempre più duraturo, quindi è utile darsi degli obiettivi raggiungibili, ad esempio non più di un chilo a settimana.

Altre condizioni fondamentali sono una buona idratazione, quindi bere molto per eliminare le tossine e scegliere degli spuntini sani fra un pasto e l’altro.

Frutta e verdura

Abbondate con la frutta e la verdura che, complici anche le alte temperature, rinfrescano le tavole. Saziano e forniscono energia senza appesantire. Anche fuori dai pasti principali è indicato consumarle, per esempio come spuntini, anche sotto forma di frullati o centrifugati.

Cereali integrali

I carboidrati vengono spesso demonizzati durante le diete, ma è bene distinguere. Eliminate pizza, pane e pasta di grano tenero e optate invece per i cereali integrali, orzo, farro, quinoa o kamut, più ricchi di nutrienti e fibre. Una buona alternativa è costituita anche dal riso, anche nella sua versione integrale, facilmente digeribile e pieno di sali minerali.

Proteine leggere e Omega 3

Per non appesantirsi, soprattutto a cena, è consigliabile del petto di pollo o tacchino abbinato alle verdure, in alternativa un piatto a base di pesce. Quest’ultimo è poi ricco di omega 3, acidi grassi essenziali per l’organismo. Oltre che per prevenire numerose malattie, sono fondamentali anche per il funzionamento del cervello e per favorire la concentrazione.

Tisane disintossicanti

È consigliabile bere circa 1,5 litri di acqua al giorno, ma potete compensare anche con delle ottime tisane. Grazie al loro effetto detox, aiutano il nostro organismo eliminando le tossine in eccesso, agendo in particolare su fegato e reni. Ce ne sono per tutti i gusti!

Cosa evitare

Almeno per il primo periodo, evitate tutte le bevande gassate o a base di caffeina, teina e alcol e bevete tanta acqua minerale naturale. Stop anche a bevande zuccherate, cibi unti e grassi e dolci. Riducete i condimenti e il consumo di sale e privilegiate l’olio extravergine d’oliva, meglio ancora se crudo. Per lo spuntino sostituite gelato, pizzette o panini con della frutta, uno yogurt magro o alcune mandorle o noci: saziano senza appesantire e soprattutto sono ricche di sali minerali.

Dieta del rientro dalle vacanze: fare movimento

A tutto ciò bisogna aggiungere il movimento, tassello fondamentale per ritornare in forma dopo le vacanze. Se non siete amanti della palestra o degli sport particolarmente faticosi, fate una camminata a passo svelto per almeno 30 minuti o, se siete allenati, una leggera corsetta: in questo modo vi sentirete da subito più leggeri e scattanti. Una volta riprese le abituali attività sportive, svolgetele con regolarità, almeno 3 volte a settimana così da fortificare i muscoli e ritrovare la forma in poco tempo.