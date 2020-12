Dieta del brodo: come funziona e i benefici

Mantenersi leggeri e consumare cibi sani è la cosa migliore per essere in forma e dimagrire. Tra i tanti regimi dietetici, la dieta del brodo è sicuramente ottima da seguire in quanto apporta una serie di benefici e vantaggi per il fisico.

Vediamo come funziona e seguirla nel modo migliore.

Dieta del brodo

Un tipo di regime alimentare che permette di perdere fino a 6 chili in tre settimane con un menù a base di questo alimento benefico. Già da tantissimo tempo, gli esperti e professionisti del settore hanno valutato e verificato le qualità e i vantaggi di un alimento come il brodo. Ecco perché la dieta del brodo funziona davvero ed è particolarmente efficace.

Il brodo è un alimento e piatto ottimo che è usato sin dai tempi antichi per combattere il raffreddore, l’influenza e anche i malanni di stagione. Con l’arrivo dell’inverno e i vari malesseri, la dieta del brodo è particolarmente efficace proprio per combattere i primi sintomi del raffreddore. Inoltre, è ricco di verdure e di proteine magre che aiutano a riequilibrare la flora intestinale stimolando il transito e bruciando i grassi.

Una dieta che è riuscita a catturare e conquistare l’attenzione di molti personaggi dello spettacolo, tra cui la stessa Gwyneth Paltrow con risultati ed esiti davvero ottimi. Un regime che dura circa 21 giorni con la possibilità di perdere fino a 6 kg in poco tempo. La dieta del brodo consiste nel consumo di cibi a basso indice glicemico e di due giorni di mini digiuno in cui si consuma soltanto brodo.

Una dieta del genere, non è solo utile ai fini del dimagrimento, ma apporta anche una serie di benefici e vantaggi per il fisico, quali l’intestino sano e la pelle maggiormente luminosa. Si consiglia di affidarsi a professionisti per seguirla in modo corretto.

Dieta del brodo: consigli

Per chi volesse provare questo regime alimentare, bisogna seguire una serie di consigli che siano utili ai fini del dimagrimento e della forma fisica.

Il brodo, a prescindere che sia di pollo, carne o pesce è sicuramente un alimento ottimo ed efficace per una serie di benefici che comporta. Nella dieta del brodo, per due giorni a settimana, bisogna fare almeno due mini digiuno.

Potete scegliere voi i giorni in cui digiunare e non devono essere gli stessi. Vanno benissimo anche il lunedì o il giovedì, per esempio. In questi due giorni dovete almeno bere fino a 6 tazze di brodo al giorno oppure berlo fino alle sette di sera seguito da uno spuntino leggero come una macedonia oppure un frullato.

Nei restanti giorni della settimana, bisogna consumare pasti completi compreso di due spuntini a base di brodo. Nella dieta del brodo sono vari i cibi che si possono consumare: pesce, uova, verdure, alimenti fermentati come il kefir oppure i frullati. Non dimenticate l’avocado e la frutta secca che sono alimenti considerati ottimali in quanto permettono di raggiungere immediatamente lo stato di chetosi e dimagrire.

Nelle tre settimane di dieta del brodo bisogna eliminare cibi quali pane, pasta, riso, ma anche avena, biscotti, farro, compreso anche carni lavorate, condimenti, ecc. Ecco un menù d’esempio di questa dieta del brodo:

Colazione: frutti di bosco

frutti di bosco Spuntino metà mattina: del brodo

del brodo Pranzo: insalata di pollo oppure hamburger

Merenda: frullato

Cena: del brodo e dei gamberi.

