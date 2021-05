L’invecchiamento cellulare è un bel problema che affligge non solo le donne di una certa età, ma dovrebbe interessare anche le più giovani. Se ci si prepara infatti per tempo all’avanzare del tempo, la pelle ringrazierà domani. Vediamo qui di seguito i consigli su come seguire una dieta antiage per la bellezza della pelle.

Dieta antiage per la bellezza della pelle: consigli

Seguire un’alimentazione adeguata è la chiave per prendersi cura della propria pelle e mantenerla giovane e vitale sempre, ad ogni età. L’altro elemento che non può mai mancare è una corretta idratazione: i medici consigliano infatti di bere almeno due litri d’acqua ogni giorno.

Quale tipo di dieta antiage per la bellezza della pelle?

Per rispondere alla domanda del titolo, partiamo col dire che per contrastare l’invecchiamento cellulare, la pelle ha bisogno di assumere gli antiossidanti.

Dove sono contenuti soprattutto? Nella frutta e nella verdura. Ma non solo: anche la frutta a guscio come noci, mandorle, semi oleosi, l’olio extra vergine d’oliva, i cereali, i legumi e il pesce sono indispensabili per la salute della pelle e del corpo. Non ci garantiscono solo sostegno, forza e tonicità ma, come detto, aiutano a contrastare l’avanzare del tempo.

La dieta antiage per la bellezza della pelle

Da queste premesse, risulta fondamentale seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, che sia appunto a base di questi alimenti in percentuale maggiore. Certo, uno può sgarrare qualche volta con un dolce o un carboidrato raffinato, ma l’importante è controbilanciare nei pasti seguenti, in modo da non danneggiare la pelle e il fisico di conseguenza.

Dieta antiage per la bellezza della pelle: il menù settimanale

Vediamo qui di seguito cosa mangiare all’interno di una settimana seguendo una dieta antiage specifica:

Lunedì

al risveglio: 2 bicchieri di acqua

colazione: una tazza di caffelatte e 4 biscotti integrali oppure una tazza con cereali integrali e due noci oppure mandorle con latte o yogurt; 2 bicchieri di acqua

spuntino: 1 frutto; 2 bicchieri di acqua

pranzo: mezze maniche con ricotta, rucola e pomodorini; insalata mista; frutta; 2 bicchieri di acqua

spuntino: una tisana o un thè; 1 frutto

cena: bresaola o speck con rucola; cannellini, noci e parmigiano; pane integrale; frutta; 2 bicchieri di acqua.

Martedì

al risveglio: 2 bicchieri di acqua

colazione: una tazza di caffelatte e una fetta di pane integrale con marmellata o un velo di olio, pizzico di sale e pomodoro con formaggio spalmabile come ricotta; 2 bicchieri di acqua

spuntino: 1 banana; 2 bicchieri di acqua

pranzo: orecchiette con salmone, pomodorini e finocchietto; grigliata vegetale mista; frutti di bosco; 2 bicchieri di acqua

spuntino: una tisana o un thè; 1 frutto

cena: sgombro con patate gratinate e pesto; insalata mista; pane integrale; frutta; 2 bicchieri di acqua.

Mercoledì

al risveglio: 2 bicchieri di acqua

colazione: una tazza di caffelatte; uno yogurt ai cereali con 2 cucchiaini di semi di girasole e 2 biscotti integrali; 2 bicchieri di acqua

spuntino: uno yogurt ai cereali con 2 cucchiaini di semi di girasole; 2 bicchieri di acqua

pranzo: tagliatelle con ragù; julienne di carote condite con una spruzzata di limone e 1 cucchiaio di olio; frutta; 2 bicchieri di acqua

spuntino: una tisana o un thè; 1 frutto

cena: flan di pomodori al formaggio; ceci e cicoria; pane integrale; frutta; 2 bicchieri di acqua.

Giovedì

al risveglio: 2 bicchieri di acqua

colazione: una tazza di caffelatte e una fetta di pane integrale con marmellata o un velo di olio, pizzico di sale e pomodoro con formaggio spalmabile come ricotta; 2 bicchieri di acqua

spuntino: 1 banana; 2 bicchieri di acqua

pranzo: trofie con pesto alla trapanese; finocchi gratinati; frutti di bosco; 2 bicchieri di acqua;

spuntino: una tisana o un thè; 1 frutto

cena: vitello alle mandorle; zucca al rosmarino; pane integrale; frutta; 2 bicchieri di acqua.

Venerdì