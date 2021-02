In seguito alla lunga relazione con l’attrice Ambra Angiolini, il cantautore Francesco Renga ha ritrovato l’amore nella ristoratrice bresciana Diana Poloni: chi è e come è nata la loro storia d’amore.

Chi è Diana Poloni

Di lei si sa ben poco: la nuova fidanzata del cantautore Francesco Renga è molto riservata.

Diana Poloni è una ristoratrice e chef di Brescia che gestisce molteplici ristoranti con grande successo. È probabilmente in uno di essi che i due si sono conosciuti. Bionda, riccia e sorridente, la ristoratrice ha colpito il cuore del cantautore riportandolo nelle braccia dell’amore. Francesco Renga e Diana Poloni fanno coppia dal 2015, ma l’ufficialità della loro relazione è stata annunciata da poco tempo. Il cantautore, in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2021, non condivide sui propri profili social foto insieme alla sua fidanzata.

Anche Diana Poloni d’altronde ha un profilo privato. Poche le foto che li ritraggono insieme, ma dalle quali si evince un profondo legame e un grande amore.

L’amore per Diana avrebbe ispirato al cantautore Renga il brano Aspetto che torni, presentato in gara al Festival di Sanremo 2019. Il nuovo brano che porterà sul palco dell’Ariston si intitola Quando trovo te: chissà che non sia anche questa una dedica d’amore alla chef e ristoratrice bresciana.

Francesco Renga e Ambra Angiolini

Prima di Diana Poloni, il cantautore Francesco Renga ha avuto una relazione lunga e molto importante con l’attrice Ambra Angiolini. Insieme la coppia ha avuto due figli: Leonardo e Jolanda Renga. Dopo anni d’amore però la loro relazione si è interrotta nel 2015: i due ex compagni sono rimasti comunque molto legati, soprattutto per il bene dei loro due figli. Ambra Angiolini, dopo Renga, ha intrapreso poi una relazione con l’allenatore calcistico Massimiliano Allegri mentre Renga si è consolato tra le braccia della Poloni.