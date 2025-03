Scopri la dolce fuga in paradiso di Deva Cassel e Saul Nanni, una coppia che incanta.

Una coppia da sogno

Deva Cassel e Saul Nanni sono senza dubbio una delle coppie più affascinanti del panorama attuale. Lei, figlia della celebre attrice Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, ha solo 20 anni ma già brilla nel mondo dello spettacolo. Saul, d’altra parte, è un attore bolognese di 26 anni, che ha iniziato la sua carriera da giovanissimo. La loro storia d’amore è iniziata quasi due anni fa, sul set della serie Netflix ‘Il Gattopardo’, dove entrambi hanno avuto ruoli di spicco.

Il set de ‘Il Gattopardo’

La serie, che ha recentemente debuttato sulla piattaforma di streaming, ha visto Deva nei panni di Angelica Sedara, una giovane donna di straordinaria bellezza, mentre Saul interpreta Tancredi, il nipote del Gattopardo. La chimica tra i due attori è stata immediata, e durante le riprese è scoccata la scintilla che ha dato vita a una storia d’amore intensa e appassionata. Da quel momento, i due non si sono più separati, condividendo momenti di vita quotidiana e professionale.

Una fuga romantica da sogno

Recentemente, dopo un periodo di intensa promozione per la serie, Deva e Saul hanno deciso di concedersi una fuga romantica in un paradiso tropicale. Le immagini condivise sui social mostrano la coppia felice, immersa in un’atmosfera di amore e bellezza. Le spiagge bianche e il mare cristallino fanno da cornice a scatti che trasmettono una dolcezza unica. La loro relazione è caratterizzata da una forte complicità, e i due sembrano più affiatati che mai, vivendo tra Roma e Parigi.

Un amore che incanta

La storia d’amore tra Deva e Saul è un perfetto mix di passione, bellezza e gioventù. Entrambi sono in ascesa nel mondo dello spettacolo, e la loro relazione è seguita con grande interesse dai fan. La loro capacità di mantenere un equilibrio tra vita privata e carriera è ammirevole, e i momenti condivisi sui social sono un riflesso della loro felicità. Con il tempo, questa coppia potrebbe diventare una delle più iconiche del panorama attuale, continuando a incantare il pubblico con la loro storia d’amore.