Un amore nato sul set

Deva Cassel, figlia della celebre attrice Monica Bellucci e dell’attore Vincent Cassel, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua storia d’amore con Saul Nanni. I due giovani attori hanno fatto il loro debutto ufficiale come coppia sul red carpet della prima mondiale de “Il Gattopardo” al Teatro dell’Opera di Roma, dove si sono mostrati innamorati e affiatati, sotto i flash dei fotografi.

Un legame che si è evoluto

La loro storia è iniziata sul set della serie Netflix, dove interpretano i personaggi di Angelica e Tancredi. Come hanno raccontato, la loro frequentazione è iniziata con l’intento di conoscersi meglio per rendere le riprese più naturali. Deva ha rivelato di aver preso l’iniziativa, invitando Saul a uscire per una cena, un gesto che ha segnato l’inizio di un legame profondo. “Ho trovato un amore vero”, ha affermato la giovane attrice, sottolineando la bellezza di iniziare una storia d’amore in un contesto così magico.

Stile e glamour sul tappeto rosso

Il loro look coordinato durante l’evento ha ulteriormente esaltato la loro affinità. Deva ha scelto un’elegante giacca monopetto abbinata a una gonna di tulle semitrasparente a pois, mentre Saul ha optato per un classico smoking nero, con un tocco di originalità dato dalla dolcevita al posto della tradizionale camicia. Questo abbinamento non solo ha messo in risalto il loro stile, ma ha anche rappresentato la loro unione, un amore che si esprime anche attraverso la moda.

Passioni condivise

Oltre alla recitazione, Deva e Saul condividono anche passioni comuni, come il viaggio e la scoperta di nuove cucine. “Adoriamo provare ristoranti nuovi e scoprire culture diverse”, ha dichiarato Deva, evidenziando come la loro relazione si basi su esperienze condivise e momenti di intimità. La loro connessione sembra andare oltre il semplice affetto, trasformandosi in un legame profondo e autentico.

Un futuro luminoso

Con un anno di relazione alle spalle, Deva e Saul sembrano essere più innamorati che mai. La loro storia d’amore, che ha preso vita tra le riprese e le serate trascorse insieme, è un esempio di come l’amore possa sbocciare nei luoghi più inaspettati. Mentre continuano a lavorare insieme, i fan non possono fare a meno di sperare in un futuro luminoso per questa coppia affascinante, che ha già conquistato i cuori di molti.