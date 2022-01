Avere un rapporto sessuale e appagante con il proprio partner è molto importante. In una coppia può però capitare che la donna abbia un desiderio femminile basso a causa di alcuni fattori che pregiudicano il sesso. Cerchiamo di capire quali sono le cause e come riuscire a lasciarsi andare sotto le lenzuola, anche grazie a un buon integratore pensato per la donna.

Desiderio femminile basso

Noto anche come libido, è un termine che descrive il piacere e il desiderio che può provare la donna. In alcuni casi, può succedere che il desiderio femminile sia basso e quindi fare l’amore con il partner non è soddisfacente né per la donna, ma neanche per l’uomo per cui il rapporto sessuale e di conseguenza la relazione di coppia tende ad avere delle ripercussioni.

Si tratta di una condizione in cui la donna avverte una sorta di riduzione della spinta all’agire a livello sessuale sia con sé stessa, ma anche con il partner. In questo caso, con il desiderio femminile basso, la donna non sente il bisogno o l’urgenza di fare del sesso con il partner e lasciarsi andare da quel punto di vista.

Inevitabilmente questo calo del desiderio ha delle conseguenze sulla tenuta e durata della coppia. Nel momento in cui viene meno il sesso e si perde la pulsione sessuale, si creano delle incomprensioni e dissidi all’interno della coppia. Si vive il rapporto con maggiore freddezza rispetto all’inizio e con difficoltà.

Per stimolare il desiderio e tornare ad avere notti di passione con il partner si può provare a parlarne insieme o anche con un esperto del settore in modo da capire come risolvere il tutto. Sono anche indicati degli integratori a base di vitamina D o di estratti vegetali come la Muira Pauma che è una componente di un integratore sessuale pensato per la donna, quale Femmax.

Desiderio femminile basso: cause

Questa condizione che disturba sia la donna, ma anche il partner stesso, è dovuta a delle cause e dei fattori che si consiglia di analizzare attentamente in modo da riuscire a lasciarsi andare e concedersi sotto le lenzuola per una relazione sessuale appagante. Lo scarso interesse per l’attività sessuale, ma anche le nulle fantasie sessuali sono tutti sintomi di un desiderio femminile basso.

Una condizione che vive la donna che dipende da alcune cause che sicuramente non le permettono di lasciarsi andare. Il desiderio femminile basso si può verificare in diversi momenti della vita, anche senza ragioni nella maggior parte delle volte. Solitamente si ha un picco intorno ai 35 anni per via di fattori ormonali.

La menopausa, per esempio, è una fase della vita della donna che può influire ed essere legata con il desiderio femminile basso. Durante questa fase, la produzione degli estrogeni tende a ridursi per cui si ha un calo del desiderio e quindi della libido. Il periodo del post parto o durante l’allattamento possono essere una ulteriore conseguenza.

Può essere legato sia a motivi fisici, quindi alcune patologie come il diabete che possono influire o fattori emozionali e psicologici. I momenti di particolare ansia o stress, aver vissuto determinati traumi a livello sessuale o esperienze negative portano la donna a chiudersi e quindi ad avere un basso desiderio femminile.

Desiderio femminile basso: viagra naturale

Come anticipato in precedenza, per riuscire a incrementare il desiderio femminile basso, l'uso di determinati integratori sicuramente può aiutare.

Un integratore può venire in aiuto grazie alle sue proprietà, permettendo di liberarsi da certe paure e aiutando a lasciarsi andare.

Alcuni integratori permettono di avere orgasmi multipli e duraturi durante l'atto sessuale, di lasciarsi andare, aumentano l'energia e la voglia di fare l'amore, oltre a incrementare la libido e il desiderio per la soddisfazione di entrambi i partner.

Gli integratori efficaci contengono principi naturali che non comportano danni nocivi o controindicazioni. Alcuni contengono il tè, il ginger che stimola gli organi sessuali e la Muira Pauma, una pianta benefica che è considerata un ottimo afrodisiaco in quanto permette di migliorare il rapporto sessuale, oltre a combattere la calvizie.

