Decoupage alla Moda: Scopri le Novità Esclusive di Madmoiselle Narcisse

Rinnova i tuoi mobili con il decoupage utilizzando i prodotti Magic Paint per risultati sorprendenti e duraturi! Scopri come trasformare i tuoi arredi e dare nuova vita agli spazi della tua casa.

Il decoupage rappresenta un’arte affascinante per trasformare oggetti e mobili in vere e proprie opere d’arte. Attraverso l’uso di materiali semplici e creativi, come la carta da découpage di Madmoiselle Narcisse, è possibile dare nuova vita a qualsiasi superficie. Questo articolo esplora i prodotti offerti da Magic Paint e fornisce indicazioni sui primi passi per realizzare un efficace restyling.

Contatti per informazioni

Per ricevere ulteriori dettagli sui prodotti, è possibile contattare direttamente l’azienda.

È disponibile un servizio di assistenza tramite WhatsApp (solo messaggi) e un numero telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00. Gli operatori sono pronti a rispondere a tutte le domande.

Numeri di contatto

È possibile raggiungere l’assistenza al numero 📱 +39 331 80 77 760 o 📞 +39 012 45 13 529. Gli esperti saranno a disposizione in ogni fase del progetto di decoupage.

Community di appassionati

Per ottenere consigli pratici e condividere idee, è consigliabile iscriversi al gruppo Facebook “I LOVE MAGIC PAINT”.

Qui è presente una comunità attiva di appassionati, amministratori e rivenditori provenienti da tutta Italia, pronti a offrire supporto e suggerimenti per i progetti di restyling.

Novità e aggiornamenti

È utile seguire anche i canali social come TikTok e Instagram per rimanere aggiornati sulle ultime novità e tendenze nel mondo del decoupage e dei prodotti Magic Paint.

Tutorial e risorse

Per un apprendimento più approfondito, è possibile visitare il canale YouTube “Elisa & Magic Paint”.

Qui si possono trovare numerosi tutorial gratuiti che guidano passo dopo passo nel processo di restauro dei mobili. Ogni video è progettato per rendere l’esperienza di apprendimento semplice e coinvolgente.

Caratteristiche della carta da découpage

La carta da découpage è realizzata con fibre naturali, risultando estremamente resistente e facile da lavorare. Un vantaggio significativo è la possibilità di riposizionarla durante l’applicazione, garantendo risultati impeccabili. Il design proposto è ispirato a illustrazioni tipiche delle riviste di moda vintage, ideale per aggiungere un tocco di eleganza ai progetti.

Applicare il decoupage

Applicare il decoupage richiede attenzione ai dettagli. Di seguito una guida semplice per facilitare il processo:

Iniziare stendendo uno strato sottile e uniforme di aggrappante protettivo Temalì Deco diluito sulla superficie di lavoro.

diluito sulla superficie di lavoro. Posizionare delicatamente la carta da découpage, evitando grinze e piegature. La resistenza del materiale consente piccole correzioni.

Applicare un secondo strato di aggrappante , utilizzando un pennello per eliminare eventuali bolle d’aria e uniformare il disegno.

, utilizzando un pennello per eliminare eventuali bolle d’aria e uniformare il disegno. Lasciare asciugare e prepararsi a godere del nuovo mobile.

È consigliabile applicare la carta su una base chiara per ottenere risultati ottimali. Inoltre, le dimensioni della carta possono variare leggermente in base al design scelto.

Tempi di consegna e modalità di ricezione

I tempi di consegna sono rapidi, entro un massimo di 5 giorni lavorativi. Eventuali imprevisti saranno comunicati tempestivamente. Si raccomanda di accettare il pacco “con riserva” e di controllare la conformità all’ordine effettuato.

Per ricevere ulteriori dettagli sui prodotti, è possibile contattare direttamente l’azienda. È disponibile un servizio di assistenza tramite WhatsApp (solo messaggi) e un numero telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00. Gli operatori sono pronti a rispondere a tutte le domande.0