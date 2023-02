Arriva su Netflix il nuovo film olandese con Elise Schaap intitolato Dalla paura all’amore. Il titolo originale è Stromboli e arriva sulla piattaforma streaming a partire dal 3 febbraio 2023.

Dalla paura all’amore: la trama del nuovo film Netflix

Tormentata dai ricordi della sua crisi matrimoniale e di un litigio con la figlia, una donna si unisce a un intenso ritiro di auto aiuto quando la sua vacanza va a rotoli.

Queste le parole di Netflix usate per descrivere il nuovo film entrato ufficialmente in catalogo. Il titolo è Dalla paura all’amore, anche se è Stromboli il titolo originale della pellicola.

La protagonista della pellicola è Sara (interpretata da Elise Schaap), che sbarca a Stromboli, nelle isole Eolie, solo con una bottiglia di vodka, una valigia e un paio di occhiali da sole.

Se inizialmente non appare subito chiaro il suo intento, molto presto lo spettatore si renderà conto che in realtà Sara è arrivata in quel luogo per fuggire dalla sua stessa famiglia.

Ossessionata dai ricordi del suo matrimonio fallito, Sara finirà con l’inserirsi in un ritiro e sotto la guida del guru Jens (interpretato da Christian Hillborg), lei e molte altre persone cominceranno ad affrontare i vari demoni del loro passato.

Sara riuscirà a capire di potere cominciare a stare effettivamente meglio attraverso una presa di coscienza spesso sottovalutata: smettere di odiarsi e superare, di conseguenza, tutti i vari sensi di colpa che la attanagliano.

Per chi ancora non lo sapesse, Dalla paura all’amore (Stromboli) è un adattamento cinematografico del libro di Saskia Noort.

Il film è adatto a un pubblico di un’età maggiore di 16 anni e ha una durata di 1 ora e 25 minuti.

Il cast di Dalla paura all’amore (Stromboli)

Dalla paura all’amore (Stromboli) è scritto da Roos Ouwehand e diretto da Michiel van Erp. All’interno del cast, invece, si trovano i volti di:

Tim McInnerny

Christian Hillborg

Pieter Embrechts

Anna Chancellor

Neerja Naik

Taz Munyaneza

Marisa Van Eyle

Adriano Chiaramida

Simone Coppo

Mark van Eeuwen

Jenny Hsia

Olinda Larralde Ortiz

Anna Loeffen

Max Groeliken

Rifka Lodeizen

Olga Zuiderhoek

Dove vedere Dalla paura all’amore (Stromboli)

Dalla paura all’amore (Stromboli) arriva su Netflix a partire dal 3 febbraio 2023. Per potere prendere liberamente visione del nuovo film, è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Si ricorda inoltre che dal 2023 Netflix bloccherà la possibilità di condividere account e password.

Dopo essere rimasta per breve tempo nelle sale cinematografiche nel mese di novembre 2022, Dalla paura all’amore (Stromboli) arriva finalmente all’interno della biblioteca di Netflix, sempre aggiornata in fatto di contenuti coinvolgenti.

Dalla paura all’amore – lo dice il titolo – racconta un tema molto importante e spesso tante volte sottovalutato: la ricerca del benessere, il viaggio importante per ritrovare sé stessi. Sicuramente non semplice da affrontare, tanto che la protagonista Sara si affiderà ad altre persone e sarà proprio quel fatidico ritiro a farle tirare fuori tutto ciò che la sua anima aveva fino a quel momento cercato di nascondere, invano.

Un viaggio emozionante anche per lo spettatore: Dalla paura all’amore, su Netflix dal 3 febbraio 2023.