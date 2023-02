Dalla paura all’amore, film olandese, è arrivato su Netflix il 3 febbraio. Si tratta di un film tratto da un best seller di Saskia Noort, che racconta la storia di una donna che supera un difficile trauma grazie ad un ritiro.

Dalla paura all’amore: dove è stato girato?

Dal 3 febbraio è disponibile su Netflix il film olandese Dalla paura all’amore, tratto da un best seller di Saskia Noort, dal titolo originale Stromboli, che racconta la storia di una donna che, grazie ad un guru e ad un ritiro, riesce a superare un trauma particolarmente difficile. Si tratta di un film del regista Michiel van Erp, con protagonista l’attrice Elise Schaap.

La protagonista è Sara, una donna che arriva sull’isola di Stromboli, dove è stato girato il film, con il cuore letteralmente a pezzi. Insieme ad un gruppo di altre anime tormentate, deciderà di prendere parte ad un ritiro che, sotto la guida carismatica del guru Jens, aiuterà tutti ad affrontare i propri demoni personali e le proprie paure. Stromboli, di cui si parla troppo spesso per eruzioni, incendi disastrose e continue bombe d’acqua, è la cornice incantevole di questo film.

La nera isola delle Eolie si conferma ancora una volta il set ideale per opere cinematografiche. Dopo Stromboli di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman, Caro Diario di Nanni Moretti, e La mano di Dio di Paolo Sorrentino, è arrivato anche Dalla paura all’amore, realizzato per Netflix.

La pellicola è stata scritta da Roos Ouwehand e diretta da Michiel van Erp. Ecco gli attori che fanno parte del cast: Elise Schaap, Tim McInnerny, Christian Hillborg, Pieter Embrechts, Anna Chancellor, Neerja Naik, Taz Munyaneza, Marisa Van Eyle, Adriano Chiaramida, Simone Coppo, Mark van Eeuwen, Jenny Hsia, Olinda Larralde Ortiz, Anna Loeffen, Max Groeliken, Rifka Lodeizen e Olga Zuiderhoek.

Dalla paura all’amore: la trama del film

Tratto da un best seller di Saskia Noort, Dalla paura all’amore racconta la storia di Sara, una donna che arriva sull’isola di Stromboli con il cuore a pezzi, tormentata dai ricordi della sua crisi matrimoniale e di un litigio con la figlia. La donna decide di affrontare i suoi tormenti e si unisce a un intenso ritiro di auto aiuto, quando la sua vacanza va a rotoli. Sbarca solo con una bottiglia di vodka, una valigia e un paio di occhiali dal sole. Inizialmente non è chiaro quale sia il suo intento, ma poi gli spettatori si renderanno conto che Sara è arrivata sull’isola proprio per sfuggire dalla sua stessa famiglia. La donna è letteralmente ossessionata dai ricordi del suo matrimonio fallito e questo la spingerà ad inserirsi in un ritiro molto intenso, sotto la guida del guru Jens. Lei e molte altre persone, grazie a questo ritiro, inizieranno ad affrontare i demoni del loro passato. Sara riuscirà a capire di poter cominciare a stare meglio grazie ad una presa di coscienza che spesso è stata sottovalutata. Cercherà di smetterla di odiare se stessa e proverà a superare tutti i sensi di colpa che continuano a tormentarla.