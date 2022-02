Attraverso i social Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, ha scritto un commovente messaggio d’addio a suo padre, scomparso nelle scorse ore. A causa della morte del suocero il celebere attore ha rinunciato a partecipare a Sanremo 2022 per stare accanto a sua moglie.

Cristina Marino: l’addio al padre

Cristina Marino ha confermato la notizia della scomparsa di suo padre con un tenero post via social. L’attrice ha pubblicato una foto del giorno delle sue nozze – quando il padre l’ha accompagnata all’altare – e nel suo messaggio ha scritto:

“Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore”.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno inviato messaggi di solidarietà e di conforto in quello che senza dubbio è un momento per lei particolarmente difficile.

Luca Argentero da forfait al Festival

A causa della scomparsa del suocero Luca Argentero ha rinunciato a prendere parte al Festival di Sanremo per poter stare accanto alla moglie in un momento tanto delicato. Non è chiaro quali siano state le cause della scomparsa del padre di Cristina Marino.

La reazione di Argentero all’ironia sui social

Nelle scorse ore Luca Argentero ha sbottato contro una pagina satirica sui social che aveva insinuato che la notizia del lutto fosse per lui solamente una “scusa” per non partecipare a Sanremo. “Ma vaff***lo” aveva risposto l’attore, che ovviamente si è visto costretto ad annullare la sua partecipazione al Festival.