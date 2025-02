Un incidente inaspettato

La vita di una celebrità è spesso costellata di eventi inaspettati e divertenti, e Cristina Marino non fa eccezione. La fitness influencer, nota per il suo sorriso contagioso e la sua energia positiva, ha recentemente condiviso un episodio curioso con i suoi follower su Instagram. Durante un servizio fotografico, un incidente ha portato a un occhio nero, ma la reazione di Cristina è stata sorprendentemente leggera e divertente.

La reazione di Cristina

In un video condiviso sulle sue Instagram Stories, Cristina ha mostrato il suo occhio che stava per diventare nero, ma con un sorriso sulle labbra ha commentato l’accaduto. “Non so se si vede, ma ho un occhio che sta per diventare nero”, ha detto, dimostrando di non prendersela troppo. La fitness influencer ha poi ringraziato la sua amica e fotografa, Mary, per l’incidente, sottolineando che si trattava di un semplice imprevisto e non di un errore grave. “Grazie alla mia fotografa che doveva venire qui per farmi delle foto e lavorare e invece abbiamo finito senza neanche aver iniziato perché mi ha spaccato la macchina fotografica in faccia”, ha aggiunto con ironia.

La vita da mamma e influencer

Oltre alla sua carriera nel fitness e nella moda, Cristina è anche una mamma devota. È madre di due bambini, Nina Speranza, di 4 anni, e Noè Roberto, di 2, avuti con il marito Luca Argentero. La sua vita è un perfetto equilibrio tra lavoro e famiglia, e questo incidente non ha fatto altro che dimostrare la sua capacità di affrontare le difficoltà con un sorriso. La sua autenticità e il suo approccio positivo alla vita sono ciò che la rendono un’icona per molte donne, che la seguono con ammirazione sui social media.