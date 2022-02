Ospite a Che Tempo Che Fa in compagnia di Orietta Berti, il paroliere più famoso della tv, Cristiano Malgioglio, ha confessato un aneddoto che lo vedrebbe protagonista insieme al divo americano Leonardo DiCaprio.

Cristiano Malgioglio e Leonardo DiCaprio

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, Cristiano Malgioglio ha avuto modo d’incontrare alcune delle celebrità più famose del mondo.

Tra queste vi sarebbe anche Leonardo DiCaprio, anche se Orietta Berti ha specificato che il loro incontro non sarebbe andato nel migliore dei modi: Malgioglio infatti avrebbe versato del caffè addosso alla famosa star di Hollywood.

“Digli cosa hai fatto a Leonardo DiCaprio, diglielo! Eravamo al Four Season a Los Angeles a fare colazione, eravamo andati a prendere il caffè. Sai in quei bicchieroni grandi? C’era anche Leonardo lì. Cristiano appena vede uno bello non capisce più niente, ha iniziato tutto a tremare e gli ha buttato tutto il caffè addosso a DiCaprio! Lui [l’attore, ndr] tutto gentile ha pure detto ‘I’m sorry!“, cioè si è pure scusato!”, ha specificato Orietta Berti, mentre Malgioglio ha confermato: “L’ho bruciato!”

Le amicizie vip

Nel mondo dei vip Malgioglio conosce praticamente tutti: è stato lui a presentare Dori Ghezzi e Fabrizio De André quando non erano ancora famosi ed è stato inoltre un intimo amico di Raffaella Carrà, la famosa showgirl scomparsa il 5 luglio scorso a causa di un tumore ai polmoni.

La morte di Raffaella Carrà

La morte della famosa showgirl ha sconvolto profondamente Cristiano Malgioglio che, a proposito della sua prematura scomparsa, ha detto: ″Raffaella è stata la televisione.

Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse gli studi di via Teulada, vorrei che li chiamassero ’Raffaella Carrà″. E ancora: “Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa non ricordo cosa le dissi, l’avevo salutata e lei aveva riso come sempre. A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’. Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo‴