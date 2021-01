Le macchie cutanee dovute alla mancata protezione solare non compaiono soltanto sul viso, ma si manifestano anche in altre zone del corpo, quali le gambe, l’addome, il seno. Per attenuarle, la crema schiarente corpo è sicuramente il prodotto ideale. Vediamo come usarla e i benefici.

Crema schiarente corpo

Il passare del tempo, gli sbalzi ormonali possono portare alla formazione di macchie che risultano essere antiestetiche e contribuiscono a creare una pelle spenta e poco liscia. Agire con un prodotto specifico come la crema schiarente per il corpo permette di dare alla pelle quella luminosità migliore e una elasticità giusta. Ovviamente sceglierla non è così semplice in quanto dipende da una serie di fattori, come anche il tipo di pelle di ognuna.

Le macchie cutanee tendono a comparire per un eccesso della produzione di melanina, anche se non è la sola causa, ma ve ne sono altre, come già succitato poc’anzi. le macchie portano ad avere un aspetto disomogeneo e poco attraente. Per questa ragione, usare una crema schiarente si rivela la soluzione migliore per migliorare l’aspetto della pelle.

Inoltre, sono prodotti che si basano su ingredienti attivi come acido glicolico, acido ellogico e molti altri che hanno proprio il compito di riuscire ad attenuarle e schiarirle rendendo la pelle del corpo molto più liscia e soprattutto bella da vedere, magari quando siete in costume al mare.

Alcune di queste creme sono a base di vitamina C, un ingrediente molto utile in quanto combatte i radicali liberi.

La crema schiarente è sicuramente il rimedio ideale per la cura del vostro corpo, la pelle e avere un aspetto migliore e anche maggiormente omogeneo. Bisogna usarla e applicarla con costanza in modo da ottenere i risultati desiderati.

Crema schiarente corpo: benefici

Sono prodotti particolarmente efficaci e validi proprio perché apportano alla pelle una serie di benefici e vantaggi che fanno bene. La crema schiarente corpo permette di attenuare la formazione delle macchie in modo da contrastarle e prevenirle al tempo stesso. Inoltre, permette di avere un colorito uniforme e luminoso. Sono creme che si adattano a qualsiasi tipo di pelle, anche quelle maggiormente sensibili.

La crema schiarente è l’ideale per prevenire la formazione delle macchie scure. Inoltre, potete applicarla anche al collo e in altre zone del corpo in cui sono presenti delle macchie o discromie che volete attenuare o eliminare. Si arricchisce di sostanze, per la maggior parte naturali, che lavorano in sinergia bloccando l’enzima che porta a produrre la melanina e, quindi, la formazione delle macchie in alcune parti del corpo.

Si consiglia di applicarla tutti i giorni in maniera costante proprio per verificare i risultati e benefici che apporta. Buona norma è stenderla anche dopo il bagno o la doccia o poco prima di uscire in modo da ottenere i migliori risultati possibili. L’applicazione costante della crema schiarente corpo aiuta a correggere le macchie evitando di avere un colorito disomogeneo e non uniforme.

L’effetto della crema schiarente corpo si può cominciare a intravedere dopo 3-4 settimane daall’uso costante del prodotto. Inoltre, aiuta a proteggere la barriera idrolipidica evitando che la pelle tiri. Una crema che non ha effetti collaterali o controindicazioni dal momento che gli ingredienti sono a base naturale utili per correggere le macchie che compaiono sul corpo.

Crema schiarente corpo Amazon

Come si è potuto vedere, sono vari i benefici di questa crema schiarente e per coloro che vogliono testarla, sappiate che sul sito di Amazon potete trovarne diversi prodotti grazie alle varie promozioni e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono verificare alcune promozioni al riguardo. Qui sotto trovate una classifica accompagnata da una breve descrizione di alcune delle migliori creme schiarenti che sono state scelte dagli utenti della piattaforma tra quelle più richieste.

1)Crema sbiancante intimo schiarente

Un prodotto adatto sia per uomini che per donne, schiarisce la pelle e le zone intime. Ha una azione idratante, quindi migliora l’aspetto della pelle grazie ai principi attivi idratanti di cui si compone. Schiarisce e contrasta le macchie scure che si formano. Funge da antiossidante ed effetto esfoliante sugli strati esterni dell’epidermide. Dermatologicamente testato ed efficace. La confezione è da 50 ml. In vendita con il 12% di sconto.

2)Crema depigmentante crema corpo

Ideale per le imperfezioni della pelle, come appunto l’iperpigmentazione. Aiuta a ridurre lo scolorimento delle macchie, oltre ad avere una azione esfoliante e idratante. Si basa su elementi naturali, come olio di cocco, olio di semi di jojoba e burro di karitè, oltre alla salvia e alla camomilla che hanno proprio lo scopo di trattare le macchie scure della pelle. Svolge varie azioni donando un aspetto nuovo alla cute. Rende la pelle armoniosa donandole un aspetto radioso e luminoso.

3)SM Cosmetica crema schiarente

Affievolisce ed elimina le macchie cutanee in maniera veloce soprattutto grazie ai componenti naturali, quali bava di lumaca, estratto di oliva e limone che hanno una azione schiarente ed efficace sull’iperpigmentazione. Si consiglia di stenderla almeno due volte al giorno sulle zone del corpo e del viso.

Oltre alla crema schiarente corpo, si trova anche quella per le parti intime.