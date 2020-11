Oltre al viso, anche le parti intime possono essere caratterizzate da una pigmentazione scura. In questo caso, è bene intervenire con prodotti specifici con la crema schiarente che aiuta ad attenuare queste macchie. Vediamo come funziona e usarla nel modo corretto.

Crema schiarente per parti intime

Si tratta di prodotti utili ed efficaci da spalmare localmente, massaggiare con movimenti circolari e lasciare assorbire completamente. La crema schiarente per le parti intime permette uno sbiancamento della zona anale in modo delicato. Lo sbiancamento delle parti intime è un trattamento o pratica cosmetica che si sta diffondendo sempre più e conquista tantissimo successo ogni volta.

Con il passare degli anni, anche per via dell’invecchiamento, la pelle, non solo del viso, ma anche delle parti intime, tende a scurirsi e apparire non più rosea e, quindi, essere anche meno gradevole alla vista.

La crema schiarente si applica in quelle zone che sono caratterizzate da una pigmentazione molto più scura che risulta antiestetica.

La crema schiarente è applicata soprattutto da coloro che si sottopongono alla depilazione integrale e indossano tanga o perizoma. Per uniformare il colore della pelle, si usano appunto delle creme che sono indicate a tale scopo. Il metodo più comune per farlo a casa è usare una lozione o gel d’applicare nell’area anale.

Una crema di questo tipo ha l’obiettivo di far svanire nel tempo l’area di epidermide che è maggiormente scura. Sono creme sicure che non causano nessun problema, controindicazione o effetto collaterale di nessun tipo. Sono efficaci, funzionano e migliorano sicuramente l’aspetto delle parti intime, soprattutto da un punto di vista estetico.

Crema schiarente per parti intime: utilizzi

Una crema che ha proprietà e una azione esfoliante della superficie cutanea e, quindi, molto utile da usare e funzionale a questo trattamento.

Grazie a questa crema, la pelle sarà nuovamente predisposta allo schiarimento. La crema schiarente è a base di elementi naturali che funzionano a questo scopo e processo.

Tra le sostanze vi è l’estratto di liquirizia che aiuta a portare la pelle al suo colorito naturale. Per ottenere i migliori risultati possibili, è consigliabile usare la crema almeno due volte al giorno: soprattutto la mattina e la sera. Bisogna applicarla sulla pelle che deve essere asciutta e pulita.

La crema schiarente si assorbe in fretta senza lasciare residui e permette d’indossare i vestiti senza ungerli o sporcarli.

Solitamente i risultati sono visibili solo dopo alcune settimane, ma dipende ovviamente da un soggetto all’altro. Tutte le donne che hanno provato la crema schiarente si sono dichiarate soddisfatte dei risultati ottenuti. Quando dovete scegliere un prodotto del genere, fate attenzione e valutate attentamente la vostra scelta in modo oculato.

Crema schiarente parti intime Amazon

Per schiarire o sbiancare le parti intime, come si è visto, la crema schiarente è il prodotto migliore da usare. Per risparmiare, potete comprarla su Amazon dove trovate diversi articoli con sconti e promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto potete verificare alcune delle promozioni per ogni singolo prodotto. La classifica che trovate qui sotto propone alcune delle migliori creme che sono scelte tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti dell’e-commerce.

1)Crema sbiancante intimo schiarente uomo e donna

Una crema dall’azione sbiancante depigmentata che schiarisce l’iperpigmentazione delle zone più scure. Indicata soprattutto per le parti intime. Migliora l’aspetto della pelle soprattutto grazie ai principi attivi in essa contenuti che hanno proprietà idratanti. Ha azione antiossidante ed esfoliante soprattutto negli strati esterni della pelle. Una formula testata che non appiccica o macchia. Adatta sia a uomini che donne. Si consiglia di applicarla mattina e sera e lasciare assorbire.

2)Intimate White Crema schiarente naturale

Un prodotto in crema per lo sbiancamento intimo e adatto, per gomiti, glutei, ginocchia, ascelle, genitali, ma anche capezzoli. Una nuovissima formula adatta a tutti i tipi di pelle. Non contiene profumi o parabeni o altre sostanze che possono essere deleterie per il fisico e la salute. Non testata sugli animali. Dona una pelle chiara, luminosa e radiosa. Ha una azione antiossidante, protettiva e anche rigenerante.

3)Crema schiarente per la pelle

Una crema molto sicura a base d’ingredienti naturali che non sono tossici o dannosi per l’ambiente. Non ha effetti collaterali e indicata per qualsiasi tipo di pelle. Idrata, alleggerisce, ripristina l’elasticità della pelle promuovendo il metabolismo dell’epidermide. Potete applicarla sulle labbra, il petto, ma anche le ascelle, il seno e le parti intime. Usata sia da uomini che donne. Ha un effetto sbiancante. Si consiglia di attendere per i vari risultati.

Oltre alla crema schiarente per le parti intime, potete fare lo sbiancamento anale con un ingrediente naturale.