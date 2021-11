I fan lo aspettavano da diverso tempo, e ora è finalmente arrivato il momento di gustarselo. Dal 19 Novembre 2021 saranno disponibili le puntate di Cowboy Bebop su Netflix. La serie tv è un live action basato sul celebre anime giapponese che porta lo stesso nome, creato da Shin’ichirō Watanabe.

La trama segue Spike Spiegel e il suo gruppo di cacciatori di taglie, il tutto ambientato in un futuristico 2071. Se vi piacciono i film western e la fantascienza, questi cowboy spaziali riusciranno sicuramente a conquistarvi.

Cowboy Bebop su Netflix: trama e ispirazione

Succede spesso che i fan di un determinato prodotto non vedano di buon occhio i suoi remake, che potrebbero rovinare la storia dell’originale. Non sembra essere questo il caso di Cowboy Bebop su Netflix: già dal trailer la serie si preannuncia come un’ottima trasposizione dell’opera originale.

Lo show si ispira infatti al famoso anime giapponese andato in onda per la prima volta nel 1998, creato e diretto da Shin’ichirō Watanabe, regista e produttore di grande fama in Giappone (e non solo). La serie tv si compone di 10 episodi, ognuno della durata di un’ora circa. La trama segue le vicende di tre cacciatori di taglie spaziali, alle prese con avventure di tutti i tipi ma anche con un passato da affrontare.

Non solo: oltre ai propri demoni interiori, i personaggi avranno a che fare anche con un nemico che ostacolerà i loro piani, l’organizzazione di stampo mafioso Red Dragon.

Il cast e i personaggi

Dal trailer il cast del live action sembra aver soddisfatto i fan della serie originale: un traguardo non da poco, considerando le critiche spesso rivolte agli attori scelti per questo genere di trasposizioni, come per il live action di One Piece. Per Cowboy Bebop però, Netflix sembra averci visto giusto. L’attore John Cho interpreta il protagonista della storia, Spike Spiegel: un ex criminale da passato oscuro, che ha deciso di lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle. Al suo fianco troveremo Mustafa Shakir nei panni di Jet Black, che per colpa di un tradimento ha abbandonato la sua vita da onesto poliziotto e ora viaggia per la galassia a bordo della sua nave spaziale, la Bebop. Infine, l’ultimo tassello del trio ha il volto di Daniella Pineda, che qui interpreta Faye Valentine: truffatrice provetta alla ricerca della propria identità dopo aver perso la memoria a causa di un sonno criogenico.

L’ambientazione della serie tv

L’anime giapponese aveva immediatamente conquistato una larga base di fan grazie alle sue emblematiche ambientazioni. I protagonisti si muovono infatti in una galassia futuristica in cui lo stile western e la fantascienza si mescolano in un intreccio fenomenale. Non mancano i tipi duelli con le pistole, e nemmeno combattimenti corpo a corpo. L’atmosfera è poi caratteristica da una certa vena retrò, con tanto di musiche jazz e uno stile d’abbigliamento che a volte potremmo definire vintage.

Dopo l’enorme successo ottenuto dall’anime ai suoi tempi, i fan sono ansiosi di rivivere le avventure del trio di cowboy spaziali in questa nuova veste. Il live action è anche un buon modo per far avvicinare alla storia anche chi non ne ha mai sentito parlare prima. Per cui, se non conoscete l’anime giapponese originale ma avete apprezzato serie tv come The Mandalorian su Disney Plus o film iconici come Blade Runner, Cowboy Bebop fa al caso vostro.