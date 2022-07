Carlo Cottarelli al veleno sui Test Invalsi: “Un disastro”. La critica del direttore dell’osservatorio sui conti pubblici italiani riguarda la differenza netta fra i test Invalsi e il report sulla Maturità 2022 che non coincidono, quindi uno dei due contenitori di esito ed analisi a suo parere “mente”.

Cottarelli il suo attacco lo ha lanciato su Twitter, ecco cosa ha scritto in un post l’economista: “Test Invalsi: un disastro. Ma la maturità va benissimo. Tutti promossi (la maturità di cittadinanza) e record di lodi”.

Cottarelli al veleno sui Test Invalsi

E ancora, con ironia assoluta: “La % di lodi è inversamente correlata al reddito pro capite (Calabria al top, Lombardia ultima). Titolo di questa commedia: Ma non è una cosa seria (Pirandello)”.

II dati sono quelli diffusi in queste ore: 16.510 studenti hanno ottenuto la lode. La percentuale più alta di diplomati con lode si registra in Calabria (6,6%), Puglia (6,3%), Umbria (5%) e Sicilia (4,8%). E si sono registrate percentuali elevate anche in Molise (con il 100% dei maturi), Marche e Campania.

Perché i dati “stonano”: il caso Calabria

Quei dati trionfalistici, tuttavia stonano con quanto previsto dai test Invalsi, come fatto rilevare anche da alcuni lanci di agenzia di queste ore: lì la percentuale più alta di allievi eccellenti è al Nord, mentre al Sud i livelli più bassi.

Ed esattamente la Calabria, prima per studenti diplomati con lode, è stata relegata all’ultimo posto per numero di allievi eccellenti.