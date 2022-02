Il Carnevale non è solo una festa per bambini, ma anche per gli adulti che amano travestirsi. Per le coppie che partecipano a qualche festa o ballo in maschera, sono diversi i costumi di Carnevale da indossare per essere sbarazzini, originali e anche divertenti.

Vediamo quale scegliere tra i tanti, quali sono le tendenze e anche dove ordinarli.

Costumi di Carnevale per coppie

A prescindere dal fatto se si decide di festeggiare questa festa insieme al proprio amico o al partner, i costumi di Carnevale per coppie sono una idea molto originale e carina per travestirsi in occasione di questi giorni. Carnevale è tempo di coriandoli, maschere e molto altro. In questo periodo, molte città di Italia organizzano sfilate di carri allegorici.

Se si partecipa alle feste o a un party a tema, indossare costumi di Carnevale per coppie è perfetto per stupire e lasciare i propri amici a bocca aperta. Sono tantissimi i travestimenti che le coppie possono indossare in occasione del Carnevale: si va dai costumi classici ad altri più strani e originali oppure particolarmente sofisticati.

Inoltre, sempre più spesso, è possibile vedere costumi di Carnevale per le coppie, ma anche di gruppo che sono molto simpatici e originali da indossare.

Con un po’ di fantasia e creatività, spulciando nei negozi o anche sul web, è possibile trovare tantissime idee originali e divertenti per potersi mascherare, ma anche realizzare dei costumi fai da te con il materiale che si ha in casa.

Non tutti i travestimenti sono completi di accessori adatti, ma sicuramente hanno tutto quello che è necessario per lasciare un effetto sorprendente durante il periodo di Carnevale. Sono diversi i costumi di Carnevale per coppie: alcuni molto divertenti e particolari, mentre altri sono classici, ma che comunque attirano lo stesso l’attenzione.

Costumi di Carnevale per coppie: trend

Se non si sa ancora quale travestimento indossare per Carnevale, è possibile dare una occhiata ai vari trend del periodo in modo da trovare qualche idea che possa essere utile per il proprio costume carnevalesco. I costumi di Carnevale per le coppie sono molto divertenti e soprattutto originali. Si può trarre ispirazione dai fumetti, dal cinema, ma anche dalle serie televisive che tanto si amano.

Per chi ama le maschere tradizionali o i costumi pomposi, l’occasione adatta potrebbe essere vestirsi da personaggi classici, come Colombina o Pantalone per un trucco in stile ottocentesco con boccoli da dama oppure merletti e nastrini per lui. Colombina e Brighella sono un’altra idea molto apprezzata e amata, così come i principi e le principesse.

Per chi vuole essere al passo con i tempi, è possibile anche travestirsi da William e Kate di Inghilterra oppure da Henry e la consorte. Gli hippy, i clown, i campagnoli, ma anche i personaggi horror come la sposa cadavere e il marito oppure i personaggi dei Flinstones che sicuramente piacciono molto e sono tra i classici intramontabili.

Per chi ama il mondo dell’arte, potrebbe essere una ottima idea vestirsi da Frida Kahlo e il marito Diego De Rivera con gli abiti tipici del Messico. Un costume molto facile e semplice da realizzare in casa. Si può trarre spunto dal mondo delle serie televisive, magari vestendosi dai personaggi di Suicide Squad oppure de La casa di carta.

Costumi di carnevale per coppie Amazon

Per ordinare a buon prezzo il proprio costume, sul sito di Amazon si trovano vari costumi di Carnevale con offerte imperdibili. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto presenta i modelli migliori tra quelli maggiormente estrosi accompagnati da una breve descrizione.

1)Amscan International

Un costume per coppia molto divertente e originale comprende nella confezione una tunica per pancetta e una per uova, oltre a una fascia per capelli. Un costume per adulti che raffigura il momento della colazione. Adatto per feste a tema in occasione del Carnevale. Originale e simpatico. In vendita con il 29% di sconto. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Rubie’s costumi ufficiali da hippie

Un costume da coppia che raffigura gli hippie in stile anni Settanta e include un vestito per lei completo di fascia per capelli e la camicia per lui completo di occhiali. Un perfetto costume per rievocare quel periodo. Molto originale. In sconto con il 3%.

3)Vestito carnevale deluxe adulto

Molto originale e di qualità dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Un vestito da Giulietta e Romeo per chi ama queste figure e il loro amore. I vestiti sono entrambi di colore rosso con le maniche a pipistrello.

Insieme ai costumi di Carnevale per le coppie, anche alcuni dei migliori accessori adatti da abbinare.

