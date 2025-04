Un amore riservato

Costantino Vitagliano, il celebre tronista di ‘Uomini e Donne’, ha recentemente rivelato al pubblico la sua nuova compagna, Dafne. Ospite del programma ‘Verissimo’, andato in onda sabato 12 aprile, Vitagliano ha condiviso dettagli sulla sua relazione, che ha preferito mantenere lontana dai riflettori. Nonostante la sua presenza attiva sui social, ha scelto di vivere questo amore in modo discreto, lontano dalla curiosità del mondo esterno.

La storia d’amore

Dafne ha raccontato che la loro storia è iniziata circa quattro mesi fa, descrivendo il loro incontro come un vero e proprio “colpo di fulmine”. La coppia ha deciso di non rendere pubblica la loro relazione, preferendo godere dei momenti insieme senza l’influenza dei social media. “Non lo abbiamo tenuto nascosto, ma è una scelta non apparire sui social. Preferiamo vivere l’amore dietro le quinte”, ha dichiarato la nuova fidanzata di Vitagliano.

Le sfide della vita di Costantino

Durante l’intervista, Vitagliano ha anche affrontato il tema delle sue difficoltà di salute. Dafne ha spiegato che ha conosciuto Costantino in un periodo particolarmente delicato della sua vita, sottolineando l’importanza della pazienza e del supporto reciproco. “Lui ha delle giornate difficili, ma io so benissimo perché e bisogna avere pazienza”, ha aggiunto. Questo aspetto della loro relazione ha reso il legame ancora più forte, dimostrando che l’amore può superare anche le prove più dure.

Una nuova vita insieme

Costantino, padre di Ayla, avuta nel 2015 dall’ex compagna Elisa Mariani, ha parlato della sua vita tra Monza, dove vive con la figlia, e la convivenza con Dafne. Ha descritto la sua nuova compagna come una persona che porta con sé qualità diverse rispetto alle donne che ha frequentato in passato. “Ho visto in lei tante cose che non appartengono al genere di donna che io ho frequentato fino ad oggi”, ha rivelato, lasciando intendere che Dafne rappresenti una nuova fase della sua vita.

La storia d’amore tra Costantino e Dafne è un esempio di come le relazioni possano evolversi in modi inaspettati, portando con sé sia gioie che sfide. Con un approccio riservato e una forte connessione emotiva, la coppia sembra pronta ad affrontare insieme il futuro.