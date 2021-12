Come tutte le altre piattaforme di streaming, anche Amazon Prime Video è pronta ad aggiornare il suo catalogo per gennaio 2022. Ecco quindi quali sono tutte le novità più belle da non lasciarsi assolutamente scappare!

Cosa vedere su Amazon Prime Video per gennaio 2022

Non avete ancora idea di cosa guardare tra tutte le serie tv e tutti i film proposti da Amazon Prime Video? Avete già visto e rivisto tutti i titoli già presenti sulla piattaforma? Niente paura, la branchia del colosso dell’e-commerce dedicata allo streaming, con l’arrivo dell’anno nuovo, è pronta ad arricchire il proprio catalogo con tantissimi titoli davvero molto interessanti. Ve lo assicuriamo, sarà praticamente impossibile non trovare qualcosa che catturi la vostra attenzione!

Le serie tv

Tra i titoli italiani in arrivo vi segnaliamo questo. Dal 17 gennaio 2022 sarà disponibile su Amazon Prime Video la serie “Monterossi” che vede come protagonista un autore tv, Carlo Monterossi appunto, che evita per un misto tra pura e semplice fortuna e ottimi riflessi, l’appuntamento con la morte e si trasforma in un detective per scoprire chi vuole ucciderlo.

“As We See It” sarà invece disponibile dal 21 gennaio 2022. Si tratta di un’interessantissima serie composta da otto episodi che segue le vicende di Jack, Harrison e Violet, coinquilini poco più che ventenni che come caratteristica comune hanno quella di rientrare tutti nello spettro dell’autismo. Una serie che sicuramente farà commuovere e riflettere.

“The Legend of Vox Machina” uscirà invece il 28 gennaio 2022 e si baserà sulle storie e sui personaggi della prima campagna di gioco di ruolo da tavolo di Critical Role trasmessa in live streaming. The Legend of Vox Machina è una serie animata di avventura fantasy che segue i Vox Machina, una banda di disadattati con una passione per alcol e risse.

I film

Dal 3 gennaio 2022 i fan della coppia composta da Bella Thorne e Benjamin Mascolo (ex del duo di cantanti Benji&Fede) nei panni della talentuosa Vivien e del problematico Roy, tormentato da un passato traumatico. La coppia infatti sarà protagonista del film “Time is up”, che ha ispirato anche il romanzo omonimo.

“The Tender Bar” sarà invece disponibile a partire dal 7 gennaio 2022 e racconta la storia di J.R. un ragazzo orfano di padre che cresce nel bar gestito da zio Charlie una delle più importanti figure paterne che il protagonista incontra nella sua infanzia. Il film è basato sul romanzo autobiografico “Il bar delle grandi speranze” di J.R. Moehringer, ed è diretto da George Clooney.

Dal 21 gennaio 2022 ecco invece “My Son”, remake americano di “Mio Figlio”, film del 2017. Il film vede protagonista Edmond Murray, giovane padre a cui scompare improvvisamente il figlio. In cerca di risposte nella città in cui vive la ex moglie, presto capisce che il ragazzo è stato rapito. Costretto a indagare per conto proprio anche in ambienti particolarmente oscuri, Murray finisce per invischiarsi in un fitto mistero.