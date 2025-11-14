Corso Professionale di Ricostruzione Unghie in Gel: Diventa un Esperto del Settore

Inizia la tua carriera nel settore della bellezza con il nostro corso di Ricostruzione Unghie in Gel di Oligenesi. Scopri le tecniche avanzate e acquisisci competenze pratiche per diventare un esperto nella ricostruzione delle unghie in gel. Unisciti a noi e trasforma la tua passione in una professione di successo!

La ricostruzione unghie in gel rappresenta un settore in continua evoluzione, che offre ampie opportunità professionali. Questo corso è concepito per fornire tecniche moderne e professionali, permettendo di realizzare unghie impeccabili. È adatto sia a principianti che a chi desidera perfezionare le proprie abilità, costituendo un punto di partenza ideale per entrare nel mondo della bellezza.

Panoramica del corso

Durante il corso di ricostruzione unghie in gel, i partecipanti acquisiranno competenze fondamentali, come l’uso di gel e cartine, la realizzazione di una dry manicure precisa e l’impiego di strumenti professionali, tra cui la fresa.

Non è necessaria alcuna esperienza precedente, ma è fondamentale avere il desiderio di apprendere e di esprimere la propria creatività.

Formazione pratica e teorica

Il programma di formazione è concepito per integrare teoria e pratica. La parte teorica si svolge online, consentendo di studiare comodamente da casa. I materiali didattici saranno accessibili 24 ore su 24, dal giovedì precedente al corso fino al giovedì della settimana del corso stesso. Questo approccio consente di arrivare in aula già preparate sui concetti fondamentali, consentendo di concentrarsi maggiormente sulla pratica.

Dettagli del corso

Il corso si svolge in un arco di tre giorni, per un totale di 22 ore, durante le quali si avrà l’opportunità di esercitarsi direttamente. È necessario che le unghie siano naturali, senza ricostruzioni o smalti, per applicare immediatamente le tecniche apprese. Gli insegnanti esperti guideranno ogni fase del processo, assicurando di sviluppare una manualità precisa e sicura.

Materiale didattico e kit di strumenti

Durante il corso, sarà fornito un kit di strumenti incluso nel prezzo, che consente di esercitarsi anche dopo la formazione.

Sarà inoltre possibile acquistare un kit professionale di ricostruzione unghie in gel, utile per continuare la pratica in autonomia. È fondamentale disporre di tutto il necessario per affrontare al meglio il percorso professionale.

Opportunità post-corso

Al termine del corso, sarà rilasciato un Attestato di Specializzazione che certifica le competenze acquisite. Gli studenti potranno anche accedere a un gruppo privato riservato, dove sarà possibile continuare a migliorare le abilità e rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore nail art.

Per approfondire ulteriormente le proprie conoscenze, è possibile iscriversi al Percorso Nail Specialist, un programma avanzato che offre una formazione dettagliata e specializzata, approvato dalla World Spa Organization. Questo consente di diventare esperte nel campo della ricostruzione unghie, distinguendosi per precisione e professionalità.

Perché scegliere Oligenesi?

Oligenesi è un’Accademia Professionale Olistica rinomata in Italia, con oltre 30.000 studenti formati. La missione dell’Accademia è quella di supportare la realizzazione delle aspirazioni professionali nel settore della bellezza. L’approccio olistico assicura una formazione completa, che non si limita agli aspetti tecnici, ma si concentra anche sul benessere globale.

Il futuro nel settore della bellezza è ricco di opportunità professionali. Trasformare la propria passione in una carriera di successo è un traguardo raggiungibile. Il corso di ricostruzione unghie in gel di Oligenesi offre gli strumenti necessari per intraprendere questo percorso verso l’eccellenza professionale.